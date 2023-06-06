СБУ оголосила підозру пропагандистці, яка виправдовувала окупантів за підрив ГЕС

Російська пропагандистка Юлія Вітязєва. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України повідомила підозру російській пропагандистці, яка виправдовувала окупантів за підрив Каховської ГЕС в Херсонській області. Йдеться про уродженку Одеси, прокремлівську блогерку Юлію Лозанову, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва.

Про це повідомляє СБУ.

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У 2015 році Вітязєва переїхала до Москви. У Росії вона відразу почала поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

"Саме вона 6 червня 2023 року однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному Telegram-каналі, який нараховує майже 100 тисяч підписників", — йдеться у повідомленні.

До того ж фігурантка регулярно поширює антиукраїнський контент в ефірах російського каналу "Соловьев.live". Вітязєва також займається збором грошей для окупантів.

Допис пропагандистки. Фото: СБУ

Допис пропагандистки. Фото: СБУ

Допис пропагандистки. Фото: СБУ

Підозра фігурантці

Слідчі СБУ оголосили блогерці про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Служба безпеки України оголосила підозру соратниці очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, а також ще шести колаборантам. Наразі всі вони переховуються на тимчасово окупованій території України.

Додамо, СБУ викрила сімох агентів Росії, які розповсюджували кремлівську пропаганду в Україні. Більшість їхніх деструктивних матеріалів були отримані з російських вебсайтів і використовувалися для підриву політичної стабільності в різних українських областях.