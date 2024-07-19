Авто для СБУ в Одесской области: очередной тендер на Prozorro

Машина, которую планирует закупить УСБУ в Одесской области. Фото: Le Guide de l'auto

Управление СБУ в Одесской области планирует кардинально обновить автопарк служебных машин — там за два месяца объявили уже четвертую соответствующую закупку. В этот раз на два автомобиля господствуют потратить более 2 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные с портала электронных закупок. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком закупки двух автомобилей TOYOTA COROLLA стало Управление СБ Украины в Одесской области. Общая сумма составила 2 121 265,33 грн. Предложения будут приниматься до 20 июля, а на следующей неделе, 22 июля, состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Автомобиль будущий победитель должен поставить до 31 августа текущего года.

По данным сервиса Auto.Ria цена такого автомобиля на рынке составляет в среднем до 1 млн. грн. Самые популярные предложения — от 918 тыс. грн до 1 069 725 грн.

Объявления продажи подобных авто. Фото: скриншот

Требования к автомобилям

Транспорт должен быть новый — 2024 года выпуска. В комплекте должен идти набор зимней резины. Из основных требований к автомобилям отметим:

Гарантия: не менее 3-х лет или 100 тыс. км. пробега;

двигатель: бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Valvematic;

привод: передний;

максимальная скорость: не менее 200 км/ч;

решетка радиатора и крышка багажника с серыми декоративными вставками;

круиз-контроль,

климат-контроль,

датчики парковки;

датчик освещения;

подогрев сидений.

Еще тендеры на авто от УСБУ Одесчины

Ранее, в июне, УСБУ в Одесской области проводила закупку одной TOYOTA CAMRY за 1,3 млн грн. Тогда победителем стало ООО "ВИДЕ АВТОСТРАДА" с предложением в 1 296 318 грн.

Данные закупки транспорта для СБУ. Фото: скриншот

Также в прошлом месяце в ведомстве проводили закупку двух легковых автомобилей MAZDA CX-5 за 3,2 млн грн. Тогда победил в тендере ООО "Форвард-АВТО" с предложением в 2 968 600,80 грн.

Информация по открытому аукциону на тендер СБУ. Фото: скриншот

Кроме того, первой летней закупкой УСБУ Одесщины стала Skoda Octavia. Сумма тендера составила 1,15 млн грн. Победителем стал ГП "АВТОТРЕЙДИНГ — ОДЕССА", которое должно предоставить автомобиль до конца лета.