Авто для СБУ на Одещині: черговий тендер на Prozorro

Машина, яку планує закупити УСБУ в Одеській області. Фото: Le Guide de l'auto

Управління СБУ в Одеській області планує кардинально оновити автопарк службових машин — там за два місяці оголосили вже четверту відповідну закупівлю. Цього разу на дві автівки панують витратити понад 2 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з порталу електроних закупівель. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником закупівлі двох автівок TOYOTA COROLLA стало Управління СБ України в Одеській області. Загальна сума склала 2 121 265,33 грн. Пропозиції прийматимуть до 20 липня, а вже наступного тижня, 22 липня, відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Авто майбутній переможець повинен поставити до 31 серпня поточного року.

За даними сервісу Auto.Ria ціна такої автівки на ринку становить у середньому до 1 млн грн. Найпопулярніші пропозиції — від 918 тис. грн до 1 069 725 грн.

Оголошення продажу подібних авто. Фото: скриншот

Вимоги до автівок

Транспорт повинен бути новий — 2024 року випуску. В комплекті повинен йти набір зимової гуми. З основних вимог до автівок відзначимо:

Гарантія: не менше 3 років або 100 тис. км. пробігу;

двигун: бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic;

привод: передній;

максимальна швидкість: не менше 200 км/год.;

радіаторна решітка та кришка багажника з сірими декоративними вставками;

круїз-контроль,

клімат-контроль,

датчики паркування;

датчик освітлення;

підігрів сидінь.

Ще тендери на авто від УСБУ Одещини

Раніше, у червні, УСБУ на Одещині проводила закупівлю однієї TOYOTA CAMRY за 1,3 млн грн. Тоді переможцем стало ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" із пропозицією у 1 296 318 грн.

Дані закупівлі транспорту для СБУ. Фото: скриншот

Також минулого місяця у відомстві проводили закупівлю двох легкових авто MAZDA CX-5 за 3,2 млн грн. Тоді переміг у тендері ТОВ "ФОРВАРД-АВТО" з пропозицією у 2 968 600,80 грн.

Інформація з відкритого аукціону на тендер СБУ. Фото: скриншот

Окрім цього, першою літньою закупівлею УСБУ Одещини стала Skoda Octavia. Сума тендеру склала 1,15 млн грн. Переможцем став ДП "АВТОТРЕЙДІНГ — ОДЕСА", який має надати автівку до кінця літа.