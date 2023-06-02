СБУ арестовала активы Оксаны Марченко в Одесской области

Жена одного из лидеров запрещенной партии "ОПЗЖ" Оксана Марченко. Фото: google

По сообщениям Службы безопасности Украины (СБУ), был арест "свежего" пакета активов Оксаны Марченко на сумму почти 740 млн грн. Эта операция предусматривала наложение блокировки на корпоративные права в семи предприятиях, связанных с морской инфраструктурой Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Эти мероприятия касаются участия Оксаны Марченко в компаниях, занимающихся транспортировкой нефтепродуктов и другими критическими грузами через акваторию Черного моря. Оказалось, что супруга политика Виктора Медведчука владела долями в этих предприятиях из-за сложной сети оффшорных структур.

Какие предприятия заблокировали

Речь идет о корпоративных правах в:

АО "Эксимнефтепродукт",

ЧАО "Синтез Ойл",

ЧАО "Синтез Транзит",

ООО "Укрлоудсистем",

АО "Одеснефтепродукт",

ЧАО "Черноморский топливный терминал",

ООО "Альбион Коммодитиз".

Арестованное предприятие в Одесской области. Фото: СБУ

"Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства. Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", — говорится в сообщении СБУ.

Обвинение жене Медведчука

Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении ей согласно статье 110-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти или изменение границ территории или государственной границы Украины.

Как следствие, Марченко может быть приговорена к 8 годам лишения свободы. Расследование находится на этапе установления всех деталей преступления и привлечения всех причастных лиц к ответственности.

Напомним, украинский суд арестовал 13,7% акций акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов". Эти акции принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Также мы писали, что на Львовщине суд по представлению Службы безопасности Украины арестовал два земельных участка, принадлежащих жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. На этих участках она незаконно построила гостиничный комплекс.