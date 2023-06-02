Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow СБУ арестовала активы Оксаны Марченко в Одесской области arrow

СБУ арестовала активы Оксаны Марченко в Одесской области

2 июня 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ арестовала активы Оксаны Марченко в Одесской области
Жена одного из лидеров запрещенной партии "ОПЗЖ" Оксана Марченко. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По сообщениям Службы безопасности Украины (СБУ), был арест "свежего" пакета активов Оксаны Марченко на сумму почти 740 млн грн. Эта операция предусматривала наложение блокировки на корпоративные права в семи предприятиях, связанных с морской инфраструктурой Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Эти мероприятия касаются участия Оксаны Марченко в компаниях, занимающихся транспортировкой нефтепродуктов и другими критическими грузами через акваторию Черного моря. Оказалось, что супруга политика Виктора Медведчука владела долями в этих предприятиях из-за сложной сети оффшорных структур.

Какие предприятия заблокировали

Речь идет о корпоративных правах в:

  • АО "Эксимнефтепродукт",
  • ЧАО "Синтез Ойл",
  • ЧАО "Синтез Транзит",
  • ООО "Укрлоудсистем",
  • АО "Одеснефтепродукт",
  • ЧАО "Черноморский топливный терминал",
  • ООО "Альбион Коммодитиз".
Арестованное предприятие в Одесской области. Фото: СБУ

"Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства. Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", — говорится в сообщении СБУ.

Обвинение жене Медведчука

Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении ей согласно статье 110-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти или изменение границ территории или государственной границы Украины.

Как следствие, Марченко может быть приговорена к 8 годам лишения свободы. Расследование находится на этапе установления всех деталей преступления и привлечения всех причастных лиц к ответственности.

Напомним, украинский суд арестовал 13,7% акций акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов". Эти акции принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Также мы писали, что на Львовщине суд по представлению Службы безопасности Украины арестовал два земельных участка, принадлежащих жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. На этих участках она незаконно построила гостиничный комплекс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас