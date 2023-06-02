СБУ арештувала активи Оксани Марченко на Одещині

Дружина одного з лідерів забороненої партії "ОПЗЖ" Оксана Марченко. Фото: google

За повідомленнями Служби безпеки України (СБУ), було здійснено арешт "свіжого" пакету активів Оксани Марченко на суму майже 740 млн грн. Ця операція передбачала накладення блокування на корпоративні права в семи підприємствах, пов'язаних з морською інфраструктурою Одещини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Ці заходи стосуються участі Оксани Марченко у компаніях, які займаються транспортуванням нафтопродуктів та іншими критичними вантажами через акваторію Чорного моря. Виявилося, що дружина політика Віктора Медведчука володіла частками у цих підприємствах через складну мережу офшорних структур.

Які підприємства заблокували

Мова йде про корпоративні права в:

АТ "Ексімнафтопродукт",

ПрАТ "Синтез Ойл",

ПрАТ "Синтез Транзит",

ТОВ "Укрлоудсистем",

АТ "Одеснафтопродукт",

ПрАТ "Чорноморський паливний термінал",

ТОВ "Альбіон Коммодітіз".

Арештоване підприємство на Одещині. Фото: СБУ

"Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати їх на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря", — йдеться в повідомленні СБУ.

Обвинувачення дружині Медведчука

Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру їй згідно зі статтею 110-2 Кримінального кодексу України, яка стосується фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади або зміну меж території чи державного кордону України.

Як наслідок, Марченко може бути засуджена до 8 років позбавлення волі. Наразі, розслідування знаходиться на етапі встановлення всіх деталей злочину та притягнення всіх причетних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, український суд заарештував 13,7% акцій акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів". Ці акції належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Також ми писали, що на Львівщині суд за поданням Служби безпеки України заарештував дві земельні ділянки, які належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. На цих ділянках вона незаконно побудувала готельний комплекс.