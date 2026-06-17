Сегодня в Одессе троллейбусы и трамваи изменят маршрут

Троллейбус на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Сегодня, 17 июня, часть Одессы и населённых пунктов области останется без электроэнергии из-за плановых работ на энергооборудовании. В связи с этим в городе временно изменится график движения трамваев и троллейбусов. Некоторые маршруты будут сокращены, а часть рейсов заменят автобусами. Ограничения будут действовать в течение дня.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Отключение электричества

Электроэнергию отключат 17 июня с 08:00 до 18:00 в отдельных районах Одесской и Подольской общин. Отключение также коснется части Приморского района Одессы. В это время энергетики будут проводить плановые ремонтные работы.

Работа электротранспорта

Из-за отключения электроэнергии временно не будут работать некоторые тяговые подстанции городского электротранспорта. Больше всего изменения почувствуют жители Киевского и Приморского районов города.

Изменения в работе

Трамвай №5 будет курсировать по маршруту "Автовокзал — площадь Алексеевская", №7 — от Старосинной площади до улицы 28-й Бригады, а №28 — от улицы Пастера до площади Алексеевской. В то же время трамваи №10, №13, №17 и №18 временно не будут выходить на маршруты.

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Для перевозки пассажиров будут запущены дополнительные автобусы. По маршруту трамвая №5 будет курсировать автобус №5тр "Железнодорожный вокзал — Аркадия" через Французский бульвар. На направлении трамваев №17 и №18 будет курсировать автобус №18к "Куликово поле — 14-я станция Большого Фонтана". Также увеличат количество автобусов на маршруте №121.

Изменения коснутся и троллейбусов. Маршрут №7 будет курсировать от улицы Архитекторской до площади 10 Апреля, №9 — от улицы Инглези до площади 10 Апреля, а №10 — от улицы Инглези до 4-й станции Большого Фонтана.

Проезд в общественном транспорте

Отметим, что в июне стоимость проезда в общественном транспорте самой Одессы останется на прежнем уровне. Стоимость проезда в городе:

Трамваи и троллейбусы — 15 грн;

Городские маршрутки — 20 грн;

Социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатно.

Как сообщали Новости.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новости.LIVE писали, что с 8 июня 2026 года на автомобильных дорогах государственного значения Одесской области ввели сезонные ограничения для тяжеловесного транспорта. Они будут действовать в период повышения температуры воздуха. Под ограничения попадают грузовики с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн.