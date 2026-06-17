Сьогодні в Одесі тролейбуси та трамваї змінять свій маршрут

Тролейбус на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Сьогодні, 17 червня частина Одеси та населених пунктів області залишиться без електроенергії через планові роботи на енергообладнанні. Через це у місті тимчасово зміниться робота трамваїв і тролейбусів. Деякі маршрути скоротять, а частину рейсів замінять автобусами. Обмеження діятимуть протягом дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Відключення світла

Електроенергію відключать 17 червня з 08:00 до 18:00 в окремих районах Одеської та Подільської громад. Знеструмлення також торкнеться частини Приморського району Одеси. У цей час енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи.

Робота електротранспорту

Через відключення живлення тимчасово не працюватимуть деякі тягові підстанції міського електротранспорту. Найбільше зміни відчують мешканці Київського та Приморського районів міста.

Зміни в роботі

Трамвай №5 курсуватиме за маршрутом "Автовокзал — площа Олексіївська", №7 — від Старосінної площі до вулиці 28-ї Бригади, а №28 — від вулиці Пастера до площі Олексіївської. Водночас трамваї №10, №13, №17 та №18 тимчасово не виходитимуть на маршрути.

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Для перевезення пасажирів запустять додаткові автобуси. За маршрутом трамвая №5 працюватиме автобус №5тр "Залізничний вокзал — Аркадія" через Французький бульвар. На напрямку трамваїв №17 та №18 курсуватиме автобус №18к "Куликове поле — 14-та станція Великого Фонтану". Також збільшать кількість автобусів на маршруті №121.

Зміни торкнуться й тролейбусів. Маршрут №7 курсуватиме від вулиці Архітекторської до площі 10 Квітня, №9 — від вулиці Інглезі до площі 10 Квітня, а №10 — від вулиці Інглезі до 4-ї станції Великого Фонтану.

Проїзд у транспорті

Зазначимо, у червні вартість проїзду в громадському транспорті самої Одеси залишається на колишньому рівні. Вартість проїзду в місті:

Трамваї та тролейбуси — 15 грн;

Міські маршрутки — 20 грн;

Соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовно.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що з 8 червня 2026 року на автомобільних дорогах державного значення Одеської області запровадили сезонні обмеження для великовагового транспорту. Вони діятимуть у період підвищення температури повітря. Під обмеження потрапляють вантажівки фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.