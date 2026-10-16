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Главная Одесса Сексуальное насилие над ребенком: в Одессе задержали массажиста

Сексуальное насилие над ребенком: в Одессе задержали массажиста

Ua ru
16 октября 2026 13:09
В Одессе массажиста будут судить за сексуальное насилие над ребенком Главное управление Национальной полиции Одесской области
Массажист, которого задержали. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе 59-летнего массажиста обвиняют в сексуальном насилии над семилетней девочкой. Мужчина воспользовался тем, что родственники девочки ждали за пределами кабинета. Правоохранители зафиксировали два эпизода и обнаружили на его компьютере детскую порнографию. Теперь мужчине грозит суровое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Что известно о преступлении

По данным следствия, мужчина работал массажистом в одной из психологических студий в Хаджибейском районе Одессы. Он проводил семилетней девочке сеансы лимфодренажного массажа. Пока родственники девочки ждали в коридоре, мужчина прикасался к её половым органам.

Следователи зафиксировали два таких случая, произошедших с разницей в несколько недель. В ходе санкционированного обыска в доме фигуранта правоохранители также изъяли компьютерную технику с детской порнографией. По информации полиции, мужчина скачал эти материалы из интернета. Изъятый контент передали на экспертизу. Специалисты подтвердили, что материалы содержат детскую порнографию.

Что грозит

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Мужчине инкриминируются насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, в том числе неоднократно, а также умышленное приобретение и хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения.

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Наказание за инкриминируемые преступления, по данным полиции, может достигать 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения. Государственное обвинение в суде будет поддерживать Хаджибейская окружная прокуратура Одессы. В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.

Сексуальные преступления против детей

Ранее в Одессе также задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в развращении детей и вербовке малолетних девочек для создания порнографических материалов. По данным следствия, в течение 2024–2026 годов он знакомился с детьми в интернете, отправлял им порнографические материалы и обещал виртуальные подарки в обмен на откровенные фото и видео. Также мужчина прибегал к угрозам, чтобы заставить девочек выполнять его требования.

Правоохранители установили как минимум семерых возможных потерпевших в возрасте от 10 до 12 лет. В то же время следователи не исключают, что пострадавших может быть больше. Во время задержания у мужчины изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Одесситу сообщили о подозрении по четырём статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, а досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 41-летнего мужчину подозревают в ужасных преступлениях против собственной малолетней племянницы. В течение нескольких лет злоумышленник насиловал и издевался над девочкой, а также снимал это на видео. Суд избрал ему самую строгую меру пресечения. За содеянное он отправится за решетку.

Одесса полиция Новости Одессы ребенок насилие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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