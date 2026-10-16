Массажист, якого затримали. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 59-річного масажиста обвинувачують у сексуальному насильстві над семирічною дівчинкою. Чоловік скористався тим, що рідні дитини чекали за межами кабінету. Правоохоронці задокументували два епізоди та виявили на його комп’ютері дитячу порнографію. Тепер чоловікові загрожує суворе покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Що відомо про злочин

За даними слідства, чоловік працював масажистом в одній із психологічних студій у Хаджибейському районі Одеси. Він проводив семирічній дівчинці сеанси лімфодренажного масажу. Поки рідні дитини чекали в коридорі, чоловік торкався її статевих органів.

Слідчі задокументували два такі випадки, які сталися з різницею у кілька тижнів. Під час санкціонованого обшуку вдома у фігуранта правоохоронці також вилучили комп’ютерну техніку з дитячою порнографією. За інформацією поліції, чоловік завантажив ці матеріали з інтернету. Вилучений контент передали на експертизу. Фахівці підтвердили, що матеріали містять дитячу порнографію.

Що загрожує

Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові інкримінують насильницькі дії сексуального характеру щодо дитини, яка не досягла 14 років, зокрема повторно, а також умисне придбання та зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

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Покарання за інкриміновані злочини, за даними поліції, може сягати 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Хаджибейська окружна прокуратура Одеси. Наразі справа перебуває на розгляді суду.

Сексуальні злочини проти дітей

Раніше, в Одесі також затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дітей та вербуванні малолітніх дівчат для створення порнографічних матеріалів. За даними слідства, упродовж 2024–2026 років він знайомився з дітьми в інтернеті, надсилав їм порнографічні матеріали та обіцяв віртуальні подарунки в обмін на оголені фото й відео. Також чоловік використовував погрози, щоб змусити дівчат виконувати його вимоги.

Правоохоронці встановили щонайменше сімох можливих потерпілих віком від 10 до 12 років. Водночас слідчі не виключають, що постраждалих може бути більше. Під час затримання в чоловіка вилучили речові докази, які направили на експертизу. Одеситу повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а досудове розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі 41-річного чоловіка підозрюють у страшних злочинах проти власної малолітньої племінниці. Впродовж кількох років зловмисник ґвалтував та знущався з дівчинки, а також знімав це на відео. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід. За скоєне він піде за ґрати.