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Главная Одесса Сербия готова помочь Украине в восстановлении городов, — Вучич

Сербия готова помочь Украине в восстановлении городов, — Вучич

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Дата публикации 11 июня 2025 20:22
Александр Вучич заявил, что Сербия готова помогать в восстановлении Украины
Президент Сербии, Александр Вучич на саммите в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Восстановление Украины

Сербия будет оставаться на стороне международного права и полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Белград последовательно выступает за нерушимость границ государств, признанных Организацией Объединенных Наций. Такая позиция имеет принципиальное значение как для мира в Европе, так и для восстановления доверия к международным институтам.

Об этом заявил президент Сербии, Александр Вучич во время саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе.

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Восстановление Украины

Поддержка суверенитета Украины является не только политическим, но и моральным делом. Сербия также готова подтвердить эту поддержку конкретными действиями. Кроме этого, Александр Вучич предложил выбрать украинский регион, где они могли бы реализовать проекты по восстановлению.

"Я хотел бы получить вашу поддержку, господин Зеленский, чтобы взять один-два городка или один небольшой регион, которые мы можем восстановить. И я думаю, это будет очень заметно для людей в Украине. Вроде тех, что уже сделали наши друзья из Азербайджана или то, что уже было реализовано здесь", отметил глава сербского государства.

Президент Сербії, Александр Вучич
Президент Сербии, Александр Вучич о восстановлении Украины. Фото: Новини.LIVE

Сербия также готова продолжать оказывать гуманитарную помощь и привлекаться к инициативам, имеющим положительное влияние на жизнь украинцев. Президент Вучич заверил, что его страна открыта к диалогу в различных сферах, где это возможно. Поддержка территориальной целостности Украины со стороны Белграда это не только дипломатический жест, но и сигнал готовности присоединиться к послевоенному восстановлению и европейскому будущему региона.

Ранее мы писали, что совет Безопасности ООН созывает заседание из-за Украины. А также, о том, сможет ли Украина стать частью Европейского Союза.

Одесса Сербия Украина Новости Одессы восстановление война в Украине Александар Вучич
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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