Александр Вучич заявив, що Сербія готова допомагати у відновленні України

Президент Сербії, Александр Вучич на саміті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сербія залишатиметься на боці міжнародного права й повністю підтримує територіальну цілісність України. Белград послідовно виступає за непорушність кордонів держав, визнаних Організацією Об'єднаних Націй. Така позиція має принципове значення як для миру в Європі, так і для відновлення довіри до міжнародних інститутів.

Про це заявив президент Сербії, Александр Вучич під час саміту "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одесі.

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Відновлення України

Підтримка суверенітету України є не лише політичною, а й моральною справою. Сербія також готова підтвердити цю підтримку конкретними діями. Крім цього, Александр Вучич запропонував обрати український регіон, де вони могли б реалізувати проєкти з відновлення.

"Я хотів би отримати вашу підтримку, пане Зеленський, щоб взяти одне-два містечка або один невеликий регіон, які ми можемо відновити. І я думаю, це буде дуже помітно для людей в Україні. На зразок тих, що вже зробили наші друзі з Азербайджану чи те, що вже було реалізовано тут", — зазначив глава сербської держави.

Президент Сербії, Александр Вучич про відновлення України. Фото: Новини.LIVE

Сербія також готова продовжувати надавати гуманітарну допомогу та залучатись до ініціатив, що мають позитивний вплив на життя українців. Президент Вучич запевнив, що його країна відкрита до діалогу в різних сферах, де це можливо. Підтримка територіальної цілісності України з боку Белграда — це не лише дипломатичний жест, а й сигнал готовності долучитися до післявоєнного відновлення та європейського майбутнього регіону.

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