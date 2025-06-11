Александр Вучич заявив, що Сербія готова допомагати у відновленні України

Сербія готова допомогти Україні у відновленні міст, — Вучич
Сербія залишатиметься на боці міжнародного права й повністю підтримує територіальну цілісність України. Белград послідовно виступає за непорушність кордонів держав, визнаних Організацією Об'єднаних Націй. Така позиція має принципове значення як для миру в Європі, так і для відновлення довіри до міжнародних інститутів.
Про це заявив президент Сербії, Александр Вучич під час саміту "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одесі.
Відновлення України
Підтримка суверенітету України є не лише політичною, а й моральною справою. Сербія також готова підтвердити цю підтримку конкретними діями. Крім цього, Александр Вучич запропонував обрати український регіон, де вони могли б реалізувати проєкти з відновлення.
"Я хотів би отримати вашу підтримку, пане Зеленський, щоб взяти одне-два містечка або один невеликий регіон, які ми можемо відновити. І я думаю, це буде дуже помітно для людей в Україні. На зразок тих, що вже зробили наші друзі з Азербайджану чи те, що вже було реалізовано тут", — зазначив глава сербської держави.
Сербія також готова продовжувати надавати гуманітарну допомогу та залучатись до ініціатив, що мають позитивний вплив на життя українців. Президент Вучич запевнив, що його країна відкрита до діалогу в різних сферах, де це можливо. Підтримка територіальної цілісності України з боку Белграда — це не лише дипломатичний жест, а й сигнал готовності долучитися до післявоєнного відновлення та європейського майбутнього регіону.
Раніше ми писали, що рада Безпеки ООН скликає засідання через Україну. А також, про чи зможе Україна стати частиною Європейського Союзу.
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