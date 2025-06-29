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Главная Одесса Сердючка в Одессе резко ответила хейтерам со сцены — что сказала

Сердючка в Одессе резко ответила хейтерам со сцены — что сказала

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 11:24
Сердючка в Одессе ответила на критику - куда отправила хейтеров
Артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Сердючка ответила хейтерам Сердючка сняла звезду с головы

В Одессе Верка Сердючка спела несколько песен на русском и прямо со сцены нецензурно обратилась к тем, кого это возмущает. А в конце вечера артист символически снял звезду с головы, чтобы публика могла загадать желание о победе.

Кадрами с выступлением из одесского ночного клуба делятся пользователи соцсетей.

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Сердючка ответила хейтерам

Вечером 27 июня в Одессе состоялся концерт Верки Сердючки. Во время выступления артист исполнил песни на русском языке, что вызвало обсуждение в соцсетях еще до начала шоу. Сам Андрей Данилко, создатель сценического образа, решил не игнорировать тему и резко ответил со сцены.

"Если не любят нас, то пусть идут в п...ду!" — заявил певец, сразу после этого исполнив следующую песню.

Кроме этого, со сцены в ночном клубе Одессы, Сердючка исполнила свой хит "Поезд Киев — Одесса" на украинском языке и прямо со сцены обратилась к омбудсменам.

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", — заявила артистка во время концерта.

Сердючка сняла звезду с головы

Добавим, что в ходе концерта Данилко снял фирменную звезду с головы, и попросил присутствующих загадать желание. Все загадали одно: чтобы война закончилась.

Напомним, после выступления Сердючки в Киеве омбудсмен Тарас Кремень обратился в полицию из-за использования русского языка в песнях. Однако позже он объяснил, что никаких санкций в отношении исполнителя не будет.

Одесса Одесская область языковой скандал ночные клубы Новости Одессы Верка Сердючка
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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