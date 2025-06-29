Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Сердючка в Одесі різко відповіла хейтерам зі сцени — що сказала

Сердючка в Одесі різко відповіла хейтерам зі сцени — що сказала

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 11:24
Сердючка в Одесі відповіла на критику — куди відправила хейтерів
Артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка. Фото ілюстративне: УНІАН
Ключові моменти Сердючка відповіла хейтерам Сердючка зняла зірку з голови

В Одесі Вєрка Сердючка заспівала кілька пісень російською та прямо зі сцени нецензурно звернулася до тих, кого це обурює. А наприкінці вечора артист символічно зняв зірку з голови, щоб публіка могла загадати бажання про перемогу.

Кадрами з виступом з одеського нічного клубу діляться користувачі соцмереж

Реклама
Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Сердючка відповіла хейтерам

Увечері 27 червня в Одесі відбувся концерт Вєрки Сердючки. Під час виступу артист виконав пісні російською мовою, що викликало обговорення в соцмережах ще до початку шоу. Сам Андрій Данилко, творець сценічного образу, вирішив не ігнорувати тему і різко відповів зі сцени.

"Якщо не люблять нас, то нехай йдуть у п...ду!" — заявив співак, одразу після цього виконавши наступну пісню.

Крім цього, зі сцени в нічному клубі Одеси, Сердючка виконала свій хіт "Поїзд Київ — Одеса" українською мовою та прямо зі сцени звернулася до омбудсменів.

"Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном", — заявила артистка під час концерту.

Сердючка зняла зірку з голови

Додамо, що в ході концерту Данилко зняв фірмову зірку з голови, і попросив присутніх загадати бажання. Всі загадали одне: щоб війна нарешті скінчилась.

Нагадаємо, після виступу Сердючки в Києві омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до поліції через використання російської мови в піснях. Однак пізніше він пояснив, що жодних санкцій щодо виконавця не буде.

Одеса Одеська область мовний скандал нічні клуби Новини Одеси Вєрка Сердючка
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації