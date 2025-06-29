Сердючка в Одесі відповіла на критику — куди відправила хейтерів

Артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі Вєрка Сердючка заспівала кілька пісень російською та прямо зі сцени нецензурно звернулася до тих, кого це обурює. А наприкінці вечора артист символічно зняв зірку з голови, щоб публіка могла загадати бажання про перемогу.

Кадрами з виступом з одеського нічного клубу діляться користувачі соцмереж.

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Сердючка відповіла хейтерам

Увечері 27 червня в Одесі відбувся концерт Вєрки Сердючки. Під час виступу артист виконав пісні російською мовою, що викликало обговорення в соцмережах ще до початку шоу. Сам Андрій Данилко, творець сценічного образу, вирішив не ігнорувати тему і різко відповів зі сцени.

"Якщо не люблять нас, то нехай йдуть у п...ду!" — заявив співак, одразу після цього виконавши наступну пісню.

Крім цього, зі сцени в нічному клубі Одеси, Сердючка виконала свій хіт "Поїзд Київ — Одеса" українською мовою та прямо зі сцени звернулася до омбудсменів.

"Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном", — заявила артистка під час концерту.

Сердючка зняла зірку з голови

Додамо, що в ході концерту Данилко зняв фірмову зірку з голови, і попросив присутніх загадати бажання. Всі загадали одне: щоб війна нарешті скінчилась.

Нагадаємо, після виступу Сердючки в Києві омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до поліції через використання російської мови в піснях. Однак пізніше він пояснив, що жодних санкцій щодо виконавця не буде.