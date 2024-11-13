Военный оставил боевые позиции из-за нехватки боеприпасов — решение суд

Военный сидит на стуле. Фото: иллюстративное/Судебно-юридическая газета

Военный покинул базовый лагерь на линии фронта, потому что нечем было противостоять вражеским обстрелам. Вернувшись домой, он сразу пришел в ТЦК. Но суд все равно признал его виновным.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березнеговатского районного суда Николаевской области.

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Подробности дела

Младший сержант служил на линии фронта в Николаевской области. Его взвод попал под постоянные обстрелы. Поскольку средств защиты и необходимого обеспечения у бойцов не было, они решили отойти с позиций. Сержант покинул базовый лагерь и уехал домой. Там он встал на учет в ТЦК. Через два месяца мужчина вернулся на военную службу, но вскоре был уволен в запас из-за необходимости ухаживать за больной матерью.

Что решил суд

Судья учел, что обвиняемый ранее не имел проблем с законом, является участником боевых действий и вернулся на военную службу. И все же назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Этот приговор военный может оспорить в апелляционном суде.

Напомним, военный ушел в СОЧ, потому что командир не хотел давать ему официальный отпуск. Следующие пять лет он проведет за решеткой. Также мы писали, что украинского военного, самовольно покинувшего часть, лишили вознаграждения в размере 30 тыс. грн. Боец решил оспорить это решение.