Військовий залишив бойові позиції через брак боєприпасів — що вирішив суд

Військовий сидить на стулі. Фото: ілюстративне/Судово-юридична газета

Військовий залишив базовий табір на лінії фронту, бо не було чим протистояти ворожим обстрілам. Повернувшись додому, він одразу прийшов до ТЦК. Але суд все одно визнав його винним.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березнегуватського районного суду Миколаївської області.

Читайте також:

Подробиці справи

Молодший сержант служив на лінії фронту у Миколаївській області. Його взвод потрапив під постійні обстріли. Оскільки засобів захисту та необхідного забезпечення у бійців не було, вони вирішили відійти з позицій. Сержант залишив базовий табір і поїхав додому. Там він став на облік у ТЦК. За два місяці чоловік повернувся на військову службу, але скоро був звільнений у запас через необхідність доглядати за хворою матір'ю.

Що вирішив суд

Суддя врахував, що обвинувачений раніше не мав проблем з законом, є учасником бойових дій і повернувся на військову службу. Та все ж таки призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Цей вирок військовий може оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, військовий пішов у СЗЧ, бо командир не хотів давати йому офіційну відпустку. Наступні п'ять років він проведе за ґратами. Також ми писали, що українського військового, який самовільно залишив частину, позбавили винагороди у розмірі 30 тис. грн. Боєць вирішив оскаржити це рішення.