Сезон шашлыка в Одессе: стоимость мяса на Киевском рынке: стоимость мяса на Киевском рынке

На Киевском рынке в Одессе мясные ряды встречают покупателей большим выбором. Хотя общая ситуация в стране давит на кошелек, продавцы стараются держать планку качества и заманивать клиентов особым сервисом. Весеннее солнце традиционно "подогрело" спрос на маринованное мясо и полуфабрикаты, которые можно быстро приготовить и взять на пикник.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали актуальные цены на мясо.

Что предлагают

Цены на рынке сейчас стабильные, но каждый прилавок имеет свои особенности и "фишки" для постоянных покупателей. Кроме классических наборов, продавцы активно предлагают птицу и дичь в авторских маринадах. Особой популярностью пользуются заготовки, которые подходят и для духовки, и для гриля на свежем воздухе.

"У нас есть и грудка утки, и перепела, и курица маринованная, и даже нежный теленок в чесночном соусе. Все свеженькое, мы ежедневно получаем поставки и сами маринуем, поэтому люди довольны. Готовить такие вкусности очень легко: полчаса в духовке или на огне — и ужин готов!", — рассказала продавец Валентина.

Сколько стоит мясо

Стоимость мяса на Киевском рынке зависит от части туши и вида обработки, поэтому каждый найдет вариант на свой бюджет. Наибольшим спросом пользуется свиная шейка, хотя она и остается одной из самых дорогих позиций в своем сегменте. Для тех, кто ищет что-то диетическое или особенное, всегда есть свежая говядина и большой выбор субпродуктов.

Актуальный прайс рынка:

Свинина — 270 грн/кг

Шейка свиная — 380 грн/кг

Почеревина — 250 грн/кг

Сало — 200 грн/кг

Телятина — 450 грн/кг

Говядина — 300-380 грн/кг

Стейки — 330 грн/кг

Грудинка — 250 грн/кг

Печень — 320 грн/кг

Цыпленок (маринованный) — 250 грн/кг

Как выбрать свежее мясо

Чтобы ваше блюдо было идеальным, обращайте внимание на цвет и текстуру мяса прямо у прилавка. Свежая свинина должна быть нежно-розовой, а говядина — насыщенного красного цвета без темных пятен или серого оттенка. Обязательно нажмите пальцем на кусок: если ямка быстро исчезает и мясо возвращает форму, значит, оно упругое и свежее. Также не стесняйтесь доверять собственному носу, ведь качественный продукт имеет приятный, едва сладковатый аромат без посторонних резких запахов.

Как сообщали Новини.LIVE, что на одесских рынках дорожают овощи. Продавцы объясняют это затратами на топливо и зависимостью от теплиц. Весенний урожай из открытого грунта еще нестабилен. Покупатели из-за этого берут меньше продуктов.

Также Новини.LIVE писали, что цены на зелень в Одессе меняются почти каждый день. На рынке Киевского района продавцы говорят, что стоимость зависит от поставок и быстрой порчи товара. Из-за этого одни и те же пучки могут стоить по-разному даже с разницей в несколько дней. Покупатели это чувствуют и чаще сравнивают цены перед покупкой.