Сезон шашлику в Одесі: вартість м'яса на Київському ринку

Люди купують м'ясо на базарі.

На Київському ринку в Одесі м’ясні ряди зустрічають покупців великим вибором. Хоча загальна ситуація в країні тисне на гаманець, продавці намагаються тримати планку якості та заманювати клієнтів особливим сервісом. Весняне сонце традиційно "підігріло" попит на мариноване м'ясо та напівфабрикати, які можна швидко приготувати та взяти на пікнік.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на м'ясо.

Що пропонують

Ціни на ринку зараз стабільні, але кожен прилавок має свої особливості та "фішки" для постійних покупців. Окрім класичних наборів, продавці активно пропонують птицю та дичину в авторських маринадах. Особливою популярністю користуються заготівлі, які підходять і для духовки, і для гриля на свіжому повітрі.

"У нас є і грудка качки, і перепели, і курка маринована, і навіть ніжне теля в часниковому соусі. Все свіжесеньке, ми щодня отримуємо поставки та самі маринуємо, тож люди задоволені. Готувати таку смакоту дуже легко: пів години в духовці або на вогні — і вечеря готова!", — розповіла продавчиня Валентина.

Скільки коштує м’ясо

Вартість м’яса на Київському ринку залежить від частини туші та виду обробки, тому кожен знайде варіант на свій бюджет. Найбільшим попитом користується свиняча шийка, хоча вона і залишається одним із найдорожчих позицій у своєму сегменті. Для тих, хто шукає щось дієтичне або особливе, завжди є свіжа яловичина та великий вибір субпродуктів.

Актуальний прайс ринку:

Свинина — 270 грн/кг

Шийка свиняча — 380 грн/кг

Почеревина — 250 грн/кг

Сало — 200 грн/кг

Телятина — 450 грн/кг

Яловичина — 300–380 грн/кг

Стейки — 330 грн/кг

Грудинка — 250 грн/кг

Печінка — 320 грн/кг

Курча (мариноване) — 250 грн/кг

Як обрати свіже м'ясо

Щоб ваша страва була ідеальною, звертайте увагу на колір та текстуру м’яса прямо біля прилавка. Свіжа свинина має бути ніжно-рожевою, а яловичина — насиченого червоного кольору без темних плям чи сірого відтінку. Обов’язково натисніть пальцем на шматок: якщо ямка швидко зникає і м’ясо повертає форму, значить, воно пружне та свіже. Також не соромтеся довіряти власному носу, адже якісний продукт має приємний, ледь солодкуватий аромат без сторонніх різких запахів.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на одеських ринках дорожчають овочі. Продавці пояснюють це витратами на пальне та залежністю від теплиць. Весняний врожай із відкритого ґрунту ще нестабільний. Покупці через це беруть менше продуктів.

Також Новини.LIVE писали, що ціни на зелень в Одесі змінюються майже щодня. На ринку Київського району продавці кажуть, що вартість залежить від постачання та швидкого псування товару. Через це одні й ті самі пучки можуть коштувати по-різному навіть із різницею в кілька днів. Покупці це відчувають і частіше порівнюють ціни перед покупкою.