Зелень на Київському базарі в Одесі дорожчає щодня

Ціни на зелень в Одесі змінюються майже щодня. На ринку Київського району продавці кажуть, що вартість залежить від постачання та швидкого псування товару. Через це одні й ті самі пучки можуть коштувати по-різному навіть із різницею в кілька днів. Покупці це відчувають і частіше порівнюють ціни перед покупкою.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на зелень.

Ціни стрибають

На базарі продавці пояснюють, що зелень постійно "стрибає" в ціні. Сьогодні вона може бути дешевшою, а вже завтра дорожчою на кілька гривень. Найбільше це помітно на редисці та свіжій зелені, які швидко змінюються у вартості. Люди до цього вже звикли, але все одно реагують на підвищення цін.

"Ціна постійно коливається. Сьогодні може бути дорожче, завтра на 5–10 гривень дешевше. Звичайно, це впливає на продажі. Менше купують, але тримаємось", — розповіла продавчиня Олена.

Ціни на базарі

На Київському базарі зелень переважно продають пучками. Базові види коштують близько 20–25 грн, але є й дорожчі позиції до 30–40 грн. Ціна залежить від виду зелені та її свіжості.

Шпинат — 25 грн/пучок

Салат — 25 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Рукола — 20–30 грн/пучок

Петрушка — 20–25 грн/пучок

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Порівняння цін на різних ринках Одеси

На Київському базарі зелень переважно коштує 20–40 грн за пучок, але є дорожчі позиції. На ринку Черемушки ціни відрізняються через продаж на вагу та інший формат товару. Деякі позиції там значно дорожчі, особливо салати та м’ята.

Вартість зелені (Черемушки):

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Кріп, петрушка, кінза, щавель, шпинат — 20 грн/пучок

Рукола — 40 грн/пучок

Листя салату — 20 грн/шт

Салати (лолорос, дубочок тощо) — 350 грн/кг

Салат айсберг — 100 грн/шт

Корінь селери — 100 грн/кг

Стебло селери — 150 грн/кг

М’ята — 700 грн/кг

Салат ромен — 300 грн/кг

