Зелень на Киевском базаре в Одессе дорожает с каждым днем

Зелень на Киевском базаре в Одессе дорожает с каждым днем

Дата публикации 22 апреля 2026 16:10
Зелень на Киевском базаре в Одессе дорожает с каждым днем
Прилавок с зеленью на базаре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на зелень в Одессе меняются почти ежедневно. На рынке Киевского района продавцы говорят, что стоимость зависит от поставок и быстрой порчи товара. Из-за этого одни и те же пучки могут стоить по-разному даже с разницей в несколько дней. Покупатели это чувствуют и чаще сравнивают цены перед покупкой.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском базаре в Одессе и узнали актуальные цены на зелень.

Цены прыгают

На базаре продавцы объясняют, что зелень постоянно "прыгает" в цене. Сегодня она может быть дешевле, а уже завтра дороже на несколько гривен. Больше всего это заметно на редиске и свежей зелени, которые быстро меняются в стоимости. Люди к этому уже привыкли, но все равно реагируют на повышение цен.

"Цена постоянно колеблется. Сегодня может быть дороже, завтра на 5-10 гривен дешевле. Конечно, это влияет на продажи. Меньше покупают, но держимся", — рассказала продавец Елена.

Ціни на зелень в Одесі
Продавщица Елена о подорожании. Фото: Новини.LIVE

Цены на базаре

На Киевском базаре зелень преимущественно продают пучками. Базовые виды стоят около 20-25 грн, но есть и более дорогие позиции до 30-40 грн. Цена зависит от вида зелени и ее свежести.

  • Шпинат — 25 грн/пучок
  • Салат — 25 грн/пучок
  • Щавель — 20 грн/пучок
  • Рукола — 20-30 грн/пучок
  • Петрушка — 20-25 грн/пучок
  • Зеленый лук — 20 грн/пучок
Ціни на зелень в Одесі
Петрушка на базаре. Фото: Новини.LIVE

Сравнение цен на разных рынках Одессы

На Киевском базаре зелень преимущественно стоит 20-40 грн за пучок, но есть более дорогие позиции. На рынке Черемушки цены отличаются из-за продажи на вес и другого формата товара. Некоторые позиции там значительно дороже, особенно салаты и мята.

Ціни на зелень в Одесі
Салат на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени (Черемушки):

  • Зеленый лук — 20 грн/пучок
  • Укроп, петрушка, кинза, щавель, шпинат — 20 грн/пучок
  • Рукола — 40 грн/пучок
  • Листья салата — 20 грн/шт
  • Салаты (лолорос, дубочек и т.д.) — 350 грн/кг
  • Салат айсберг — 100 грн/шт
  • Корень сельдерея — 100 грн/кг
  • Стебель сельдерея — 150 грн/кг
  • Мята — 700 грн/кг
  • Салат ромен — 300 грн/кг

Как сообщали Новини.LIVE, на одесских рынках дорожают овощи. Продавцы объясняют это затратами на топливо и зависимостью от теплиц. Весенний урожай из открытого грунта еще нестабилен. Покупатели из-за этого берут меньше продуктов.

Также Новини.LIVE писали, что цены на рыбу в Одессе постепенно растут, однако продавцы Киевского рынка говорят, что пытаются сдерживать подорожание за счет минимальной наценки. Поэтому здесь можно найти как бюджетные варианты для ежедневного стола, так и более дорогую морскую рыбу или готовую продукцию к праздничному меню.

Одесса рынок зелень
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
