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Счастье во время войны — какое оно для одесситов

20 марта 2024 08:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Международный день счастья: что делает счастливыми одесситов
Одесситы сидят на скамейке на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня Украина отмечает совсем молодой праздник, который появился только в 2012 году — Международный день счастья. Оно возникло в небольшой горной стране Бутан, жители которой считаются самыми счастливыми людьми в мире и чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index).

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, что для них означает счастье.

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Счастье — в мелочах

В эти сложные для нашей страны времена многие научились искать счастья в мелочах. В последние несколько недель для одесситов счастье — проснуться утром в своей постели от восхода солнца, а не от взрывов вражеских ракет.

"Счастье нужно искать в каждом моменте. Например, то, что солнце светит, что я могу общаться со своими друзьями, родными. Счастье — когда ты улыбаешься и люди улыбаются", — говорит Ольга.

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Ольга радуется моментам с близкими. Фото: Новини.LIVE

В этот день нет каких-то особых традиций, поэтому каждый придумывает их для себя лично. Одесситы отправляют своим друзьям и близким поздравления с пожеланиями всего наилучшего, потому что настоящее счастье — иметь родных рядом.

"Счастье — это жить каждый день, жить в свободной Украине. Иметь любовь, друзей и знать, за что мы боремся", — добавляет Дарья.

Здоровье близких и победа — что такое счастье для одесситов - фото 2
Дарья счастлива жить в свободной стране. Фото: Новини.LIVE

Самое большое счастье — победа

Вопрос о том, как достичь счастья, всегда волновал людей, однако сейчас, к сожалению, для многих украинцев счастье одно на всех — чтобы быстрее закончилась война. И после победы все станут самыми счастливыми.

"Счастье — это когда нет войны и когда твои родные рядом", — отмечает Оля.

Здоровье близких и победа — что такое счастье для одесситов - фото 3
Оля ждет окончания войны. Фото: Новини.LIVE

Также для одесситов болит тема войны в Украине, ведь тысячи парней защищают нашу страну от врага на фронте, а семьи остаются разобщенными. Валентина отмечает, что величайшее счастье для каждого — мир.

"Мир, покой и гармония внутри. И пусть наши ребята вернутся живыми и наступит, наконец, мир", — со слезами говорит Валентина.

Здоровье близких и победа — что такое счастье для одесситов - фото 4
Валентина хочет мира. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает и другая одесситка, которая не может сдерживать слез из-за войны в стране. Она отмечает, что все воины, которые сейчас на передовой, должны живыми  вернуться домой с победой, тогда наступит мир и настоящее украинское счастье.

"На сегодня это, наверное, чтобы кончилась война нашей победой. Счастье, когда возвращаются домой воины", — подытожила Наталья Михайловна.

Здоровье близких и победа — что такое счастье для одесситов - фото 5
Наталья ждет победу. Фото: Новини.LIVE

Посреди войны, горя и утрат светлые моменты жизни четко видны, и они ощущаются по-особенному, незабываемо. Украинский народ живет в страшные времена, но можно ли его назвать несчастным? Даже через боль и страх наш народ умеет "светить" сердечным теплом и добром и при этом чувствовать себя счастливым.

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