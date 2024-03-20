Міжнародний день щастя: що робить щасливими одеситів

Одесити сидять на лавці на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні Україна відзначає зовсім молоде свято, яке зʼявилося лише у 2012 році — Міжнародний день щастя. Воно виникло у невеликій гірській країні Бутан, жителі якої вважаються найщасливішими людьми у світі та чемпіонами за коефіцієнтом Валового Національного Щастя (Gross National Happiness Index).

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, що для них означає щастя.

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Щастя — у дрібницях

У ці складні для нашої країни часи багато людей навчилися шукати щастя у дрібничках. Протягом останніх кількох тижнів для одеситів щастя — прокинутися зранку у своєму ліжку від сходу сонця, а не від вибухів ворожих ракет.

"Щастя треба шукати у кожному моменті. Наприклад, те, що сонце світить, що я можу спілкуватися зі своїми друзями, рідними. Щастя — коли ти посміхаєшся і люди посміхаються", — каже Ольга.

Ольга радіє моментам з близькими. Фото: Новини.LIVE

У цей день немає якихось особливих традицій, тому кожен вигадує їх для себе особисто. Одесити відправляють своїм друзям і близьким вітання з побажаннями всього найкращого, бо справжнє щастя — мати рідних поруч.

"Щастя — це жити кожного дня, жити у вільній Україні. Мати любов, друзів та знати, за що ми боремося", — додає Дарʼя.

Дарʼя щаслива жити у вільній країні. Фото: Новини.LIVE

Найбільше щастя — перемога

Питання про те, як досягти щастя, завжди хвилювало людей, проте зараз, на жаль, для багатьох українців щастя одне на всіх — щоб якнайшвидше закінчилася війна. І після перемоги усі стануть найщасливішими.

"Щастя — це коли немає війни і коли твої рідні поруч", — зазначає Оля.

Оля чекає на закінчення війни. Фото: Новини.LIVE

Також для одеситів болить тема війни в Україні, адже тисячі хлопців та дівчат захищають нашу країну від ворога на фронті, а родини залишаються розʼєднаними. Валентина наголошує, що найбільше щастя для кожного — мир.

"Мир, спокій і гармонія всередині. І нехай наші хлопці повернуться живими і настане нарешті мир", — зі слізьми каже Валентина.

Валентина хоче миру. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує й інша одеситка, яка не може стримувати сліз через війну в країни. Вона зазначає, що усі воїни, які зараз на передовій, мають живими повернутися додому з перемогою, тоді настане мир та справжнє українське щастя.

"На сьогодні це, мабуть, щоб скінчилася війна нашою перемогою. Щастя, коли повертаються додому воїни", — підсумувала Наталя Михайлівна.

Наталя чекає на перемогу. Фото: Новини.LIVE

Посеред війни, горя і втрат світлі моменти життя чітко видно, і вони відчуваються по-особливому, незабутньо. Український народ живе у страшні часи, але чи можна його назвати нещасним? Навіть через біль і страх наш народ вміє "світити" сердечним теплом та добром і при цьому почуватися щасливим.