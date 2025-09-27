Погода в Одессе 27 сентября: переменная облачность, температура до +3 °C, морская вода теплой остается

Люди гуляют по улицам Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 27 сентября, в Одессе и области будет переменная облачность. Температура местами упадет до +3 °C, вероятнее всего на севере региона. Так как температура морской воды не изменилась. Туристы и гости города смогут еще насладиться отдыхом.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется +16...+18 °C, ночью +9...+11 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха упадет +14...+19 °C днем, и +6...+11 °C ночью, а местами до +3°C ночью.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на то, что на улице будет довольно прохладно — море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +18...+19 °C.

Уровень пожарной опасности в области. Фото: скриншот гидрометцентр

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

