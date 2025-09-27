Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Еще есть шанс отдохнуть в Одессе — каким будет море сегодня

Еще есть шанс отдохнуть в Одессе — каким будет море сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 05:46
Погода в Одессе 27 сентября: переменная облачность, температура до +3 °C, морская вода теплой остается
Люди гуляют по улицам Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 27 сентября, в Одессе и области будет переменная облачность. Температура местами упадет до +3 °C, вероятнее всего на севере региона. Так как температура морской воды не изменилась. Туристы и гости города смогут еще насладиться отдыхом.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется +16...+18 °C, ночью +9...+11 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха упадет +14...+19 °C днем, и +6...+11 °C ночью, а местами до +3°C ночью.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на то, что на улице будет довольно прохладно — море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +18...+19 °C.

Прогноз погоди в Одесі та області
Уровень пожарной опасности в области. Фото: скриншот гидрометцентр

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали о том, где на выходных будут заморозки. Также мы сообщали, что Диденко дала прогноз погоды на завтра.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации