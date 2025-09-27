Погода в Одесі 27 вересня: мінлива хмарність, температура до +3 °C, морська вода теплою залишається

Люди гуляють вулицями Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 вересня, в Одесі та області буде мінлива хмарність. Температура місцями впаде до +3 °C, ймовірно на півночі регіону. Адже температура морської води не змінилась. Туристи та гості міста зможуть ще насолодитися відпочинком.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вдень підніметься +16...+18 °C, уночі +9...+11 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря впаде +14...+19 °C вдень, та +6...+11 °C вночі, а місцями до +3°C вночі.

Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Незважаючи на те, що на вулиці буде досить прохолодно — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +18...+19 °C.

Рівень пожежної небезпеки в області. Фото: скриншот гідрометцентр

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

