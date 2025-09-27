Погода в Одесі 27 вересня: мінлива хмарність, температура до +3 °C, морська вода теплою залишається

Ще є шанс відпочити в Одесі — яким буде море сьогодні
Сьогодні, 27 вересня, в Одесі та області буде мінлива хмарність. Температура місцями впаде до +3 °C, ймовірно на півночі регіону. Адже температура морської води не змінилась. Туристи та гості міста зможуть ще насолодитися відпочинком.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вдень підніметься +16...+18 °C, уночі +9...+11 °C.
Погода в Одеській області
В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря впаде +14...+19 °C вдень, та +6...+11 °C вночі, а місцями до +3°C вночі.
Яка температура морської води
Незважаючи на те, що на вулиці буде досить прохолодно — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +18...+19 °C.
Пожежна небезпека на Одещині
Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
Нагадаємо, ми писали про те, де на вихідних будуть заморозки. Також ми повідомляли, що Діденко дала прогноз погоди на завтра.
Читайте Новини.LIVE!