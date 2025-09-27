Відео
Головна Одеса Ще є шанс відпочити в Одесі — яким буде море сьогодні

Ще є шанс відпочити в Одесі — яким буде море сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 05:46
Погода в Одесі 27 вересня: мінлива хмарність, температура до +3 °C, морська вода теплою залишається
Люди гуляють вулицями Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 вересня, в Одесі та області буде мінлива хмарність. Температура місцями впаде до +3 °C, ймовірно на півночі регіону. Адже температура морської води не змінилась. Туристи та гості міста зможуть ще насолодитися відпочинком. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вдень підніметься +16...+18 °C, уночі +9...+11 °C. 

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря впаде +14...+19 °C вдень, та +6...+11 °C вночі, а місцями до +3°C вночі.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Незважаючи на те, що на вулиці буде досить прохолодно — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +18...+19 °C. 

Прогноз погоди в Одесі та області
Рівень пожежної небезпеки в області. Фото: скриншот гідрометцентр

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали про те, де на вихідних будуть заморозки. Також ми повідомляли, що Діденко дала прогноз погоди на завтра.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
