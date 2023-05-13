Еще одна спасенная жизнь: одесские спасатели помогли собаке

Спасение собаки в Одесской области. Фото: ГСЧС

В городе Рени, что в Измаильском районе Одесчины, сотрудники ГСЧС спасли собаку. Животное упало в канализационный колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Спасатели оперативно приехали на место происшествия и достали животное из канализационного люка. Собака чувствует себя хорошо.

Спасатели достают собаку из люка. Фото: ГСЧС в Одесской области.

Спасение четырехлапых

Это уже не первый случай, когда спасатели спешат на помощь оказавшимся в ловушке животным. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

Недавно спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка. Песик упал в яму и не мог самостоятельно выбраться оттуда.

Одесские ГСЧСники спасли залезшего на дерево маленького котика. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток.

А в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.