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Еще одна спасенная жизнь: одесские спасатели помогли собаке

13 мая 2023 12:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Еще одна спасенная жизнь: одесские спасатели помогли собаке
Спасение собаки в Одесской области. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В городе Рени, что в Измаильском районе Одесчины, сотрудники ГСЧС спасли собаку. Животное упало в канализационный колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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Спасатели оперативно приехали на место происшествия и достали животное из канализационного люка. Собака чувствует себя хорошо.

Спасатели достают собаку из люка. Фото: ГСЧС в Одесской области.
Спасатели достают собаку из люка. Фото: ГСЧС в Одесской области.

Спасение четырехлапых

Это уже не первый случай, когда спасатели спешат на помощь оказавшимся в ловушке животным. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

Недавно спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка. Песик упал в яму и не мог самостоятельно выбраться оттуда.

Одесские ГСЧСники спасли залезшего на дерево маленького котика. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток.

А в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.

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