Ще одне врятоване життя: одеські рятувальники допомогли собаці

Порятунок собаки на Одещині. Фото: ДСНС

В місті Рені, що в Ізмаїльському районі Одещини, співробітники ДСНС врятували собаку. Тварина впала в каналізаційний колодязь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники оперативно приїхали на місце події та дістали тварину із каналізаційного люка. Собака почувається добре.

Рятувальники дістають собаку з люка. Фото: ДСНС в Одеській області

Порятунок чотирилапих

Це вже не перший випадок, коли рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок.

Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.

Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.

А в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.