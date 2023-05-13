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Ще одне врятоване життя: одеські рятувальники допомогли собаці

13 травня 2023 12:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ще одне врятоване життя: одеські рятувальники допомогли собаці
Порятунок собаки на Одещині. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В місті Рені, що в Ізмаїльському районі Одещини, співробітники ДСНС врятували собаку. Тварина впала в каналізаційний колодязь. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області. 

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Рятувальники оперативно приїхали на місце події та дістали тварину із каналізаційного люка. Собака почувається добре. 

Рятувальники дістають собаку з люка. Фото: ДСНС в Одеській області. 
Рятувальники дістають собаку з люка. Фото: ДСНС в Одеській області

Порятунок чотирилапих

Це вже не перший випадок, коли рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок. 

Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.

Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.

А в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.

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