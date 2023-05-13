Ще одне врятоване життя: одеські рятувальники допомогли собаці
В місті Рені, що в Ізмаїльському районі Одещини, співробітники ДСНС врятували собаку. Тварина впала в каналізаційний колодязь.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
Рятувальники оперативно приїхали на місце події та дістали тварину із каналізаційного люка. Собака почувається добре.
Порятунок чотирилапих
Це вже не перший випадок, коли рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок.
Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.
Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.
А в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.