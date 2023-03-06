Подробный прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Одессе будет прохладно. Впрочем, в течение дня периодически будет выглядывать солнышко. Об этом сообщает гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

Неделя начнется с прохладной погоды. Жителям некоторых регионов придется упомянуть о зиме. Местами будет пролетать снег. Синоптики предупредили об гололедице на дорогах. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

На Юге Украины столбики термометров покажут 5-7°С тепла. День будет солнечным.

В северных областях жителей ждет более холодная погода, 1-2°С тепла. Возможен дождь.

На Востоке будет царить весна. Прогнозируют 4-5°С тепла.

На Западе Украины ожидается переменная погода. Жителям следует ожидать 1-5°С тепла. Пройдут кратковременные дожди.

В центральных регионах прогнозируется 1-5°С тепла. Осадков не ожидается.