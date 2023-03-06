Ще зарано ховати теплі речі: якою буде погода у понеділок
У понеділок в Одесі буде прохолодно. Втім протягом дня періодично виглядатиме сонечко. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно з проясненнями. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області
В області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
Тиждень почнеться з прохолодної погоди. Жителям деяких регіонів доведеться згадати про зиму. Місцями пролітатиме сніг. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.
На Півдні України стовпчики термометрів покажуть 5-7°С тепла. День буде сонячним.
У північних областях жителів чекає прохолодніша погода, 1-2°С тепла. Можливий мокрий сніг.
На Сході пануватиме весна. Прогнозують 4-5°С тепла.
На Заході України очікується мінлива погода. Мешканцям варто очікувати 1-5°С тепла. Пройдуть короткочасні дощі.
У центральних регіонах прогнозують 1-5°С тепла. Опадів не очікується.