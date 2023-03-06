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Ще зарано ховати теплі речі: якою буде погода у понеділок

6 березня 2023 07:30
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Прогноз погоди
Детальний прогноз погоди на понеділок
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У понеділок в Одесі буде прохолодно. Втім протягом дня періодично виглядатиме сонечко. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі 

В місті сьогодні буде хмарно з проясненнями. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області

В області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 6-11°С тепла.  

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км. 

Погода в Україні

Тиждень почнеться з прохолодної погоди. Жителям деяких регіонів доведеться згадати про зиму.  Місцями пролітатиме сніг. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

На Півдні України стовпчики термометрів покажуть 5-7°С тепла. День буде сонячним.  

У північних областях жителів чекає прохолодніша погода, 1-2°С тепла.  Можливий мокрий сніг. 

На Сході пануватиме весна.  Прогнозують 4-5°С тепла.  

На Заході України очікується мінлива погода. Мешканцям  варто очікувати 1-5°С тепла. Пройдуть короткочасні дощі. 

У центральних регіонах прогнозують 1-5°С тепла. Опадів не очікується. 

 

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