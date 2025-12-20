Щедрик в Одессе - рождественский клип под тревогами и блэкаутами

Щедрик под сирены — в Одессе сняли рождественский клип
В Одессе между воздушными тревогами сняли видеоклип на легендарный "Щедрик". Проект стал символом стойкости города, который последние недели живет под сиренами и отключениями.
Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в Одесском городском совете.
В Одессе сняли рождественский клип
По их данным в Одессе завершили съемки особого рождественского клипа на "Щедрик" — всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича. Видео создали в условиях постоянных воздушных тревог и сложной ситуации с энергоснабжением в городе.
Инициаторами проекта стали музыкальные школы Одессы. К съемкам присоединились детские и взрослые хоры, а сам процесс превратился в импровизированный флешмоб. Одесситы, которые случайно оказывались рядом, останавливались и пели вместе с исполнителями.
Клип снимали под звуки сирен
Отметим, последние недели тревога в Одессе звучит почти непрерывно. Город частично остается без света, тепла или воды, а перед этим одесситы пережили четверо суток полного блэкаута. Несмотря на это, музыканты решили не отменять съемки и показать, что культура и рождественская традиция сильнее страха.
В горсовете отметили, что съемки проходили с соблюдением всех требований безопасности. В случае объявления тревоги процесс сразу останавливали, а участники спускались в укрытие.
Премьеру видеоклипа на "Щедрик" запланировали на 24 декабря. Организаторы говорят, что этот проект — о надежде, выдержке и жизни, которая продолжается даже в самых сложных условиях.
