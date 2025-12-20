Щедрик в Одесі — різдвяний кліп під тривогами та блекаутами

Люди знімають на телефон. Фото: ОМР

В Одесі між повітряними тривогами зняли відеокліп на легендарний "Щедрик". Проєкт став символом стійкості міста, яке останні тижні живе під сиренами та відключеннями.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Діти зібралися біля Одеського оперного театру. Фото: ОМР

В Одесі зняли різдвяний кліп

За їхніми даними в Одесі завершили фільмування особливого різдвяного кліпу на "Щедрик" — всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича. Відео створили в умовах постійних повітряних тривог і складної ситуації з енергопостачанням у місті.

Діти обіймаються на зйомках кліпу. Фото: ОМР

Ініціаторами проєкту стали музичні школи Одеси. До фільмування долучилися дитячі та дорослі хори, а сам процес перетворився на імпровізований флешмоб. Одесити, які випадково опинялися поруч, зупинялися й співали разом із виконавцями.

Диригент керує хором. Фото: ОМР

Кліп знімали під звуки сирен

Зазначимо, останні тижні тривога в Одесі лунає майже безперервно. Місто частково залишається без світла, тепла або води, а перед цим одесити пережили чотири доби повного блекауту. Попри це, музиканти вирішили не скасовувати фільмування й показати, що культура й різдвяна традиція сильніші за страх.

Діти співають "Щедрик". Фото: ОМР

У міськраді наголосили, що фільмування проходило з дотриманням усіх вимог безпеки. У разі оголошення тривоги процес одразу зупиняли, а учасники спускалися в укриття.

Дівчинка бере участь у зйомці кліпу. Фото: ОМР

Прем’єру відеокліпу на "Щедрик" запланували на 24 грудня. Організатори кажуть, що цей проєкт — про надію, витримку й життя, яке триває навіть у найскладніших умовах.

Діти щедрують біля Одеського оперного театру. Фото: ОМР

Зйомки кліпу в Одесі. Фото: ОМР

