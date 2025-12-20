Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Щедрик під сирени — в Одесі зняли різдвяний кліп

Щедрик під сирени — в Одесі зняли різдвяний кліп

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 17:54
Щедрик в Одесі — різдвяний кліп під тривогами та блекаутами
Люди знімають на телефон. Фото: ОМР

В Одесі між повітряними тривогами зняли відеокліп на легендарний "Щедрик". Проєкт став символом стійкості міста, яке останні тижні живе під сиренами та відключеннями.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:
В Одесі зняли різдвяний кліп
Діти зібралися біля Одеського оперного театру. Фото: ОМР

В Одесі зняли різдвяний кліп

За їхніми даними в Одесі завершили фільмування особливого різдвяного кліпу на "Щедрик" — всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича. Відео створили в умовах постійних повітряних тривог і складної ситуації з енергопостачанням у місті.

Діти на заході
Діти обіймаються на зйомках кліпу. Фото: ОМР

Ініціаторами проєкту стали музичні школи Одеси. До фільмування долучилися дитячі та дорослі хори, а сам процес перетворився на імпровізований флешмоб. Одесити, які випадково опинялися поруч, зупинялися й співали разом із виконавцями.

Фільмування кліпу в Одесі
Диригент керує хором. Фото: ОМР

Кліп знімали під звуки сирен

Зазначимо, останні тижні тривога в Одесі лунає майже безперервно. Місто частково залишається без світла, тепла або води, а перед цим одесити пережили чотири доби повного блекауту. Попри це, музиканти вирішили не скасовувати фільмування й показати, що культура й різдвяна традиція сильніші за страх.

Діти співають "Щедрик"
Діти співають "Щедрик". Фото: ОМР

У міськраді наголосили, що фільмування проходило з дотриманням усіх вимог безпеки. У разі оголошення тривоги процес одразу зупиняли, а учасники спускалися в укриття.

Дівчинка щедрує в Одесі
Дівчинка бере участь у зйомці кліпу. Фото: ОМР

Прем’єру відеокліпу на "Щедрик" запланували на 24 грудня. Організатори кажуть, що цей проєкт — про надію, витримку й життя, яке триває навіть у найскладніших умовах.

Діти на зйомках різдвяного кліпу
Діти щедрують біля Одеського оперного театру. Фото: ОМР
Діти біля Одеського оперного театру
Зйомки кліпу в Одесі. Фото: ОМР

Нагадаємо, текст найпопулярнішої різдвяної пісні. Також ми писали, що підрозділи МВС зіграли "Щедрик" на Донеччині.

Одеса Одеська область Різдво Новини Одеси Щедрик кліп
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації