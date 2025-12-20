Щедрик в Одесі — різдвяний кліп під тривогами та блекаутами

Щедрик під сирени — в Одесі зняли різдвяний кліп
В Одесі між повітряними тривогами зняли відеокліп на легендарний "Щедрик". Проєкт став символом стійкості міста, яке останні тижні живе під сиренами та відключеннями.
Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в Одеській міській раді.
В Одесі зняли різдвяний кліп
За їхніми даними в Одесі завершили фільмування особливого різдвяного кліпу на "Щедрик" — всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича. Відео створили в умовах постійних повітряних тривог і складної ситуації з енергопостачанням у місті.
Ініціаторами проєкту стали музичні школи Одеси. До фільмування долучилися дитячі та дорослі хори, а сам процес перетворився на імпровізований флешмоб. Одесити, які випадково опинялися поруч, зупинялися й співали разом із виконавцями.
Кліп знімали під звуки сирен
Зазначимо, останні тижні тривога в Одесі лунає майже безперервно. Місто частково залишається без світла, тепла або води, а перед цим одесити пережили чотири доби повного блекауту. Попри це, музиканти вирішили не скасовувати фільмування й показати, що культура й різдвяна традиція сильніші за страх.
У міськраді наголосили, що фільмування проходило з дотриманням усіх вимог безпеки. У разі оголошення тривоги процес одразу зупиняли, а учасники спускалися в укриття.
Прем’єру відеокліпу на "Щедрик" запланували на 24 грудня. Організатори кажуть, що цей проєкт — про надію, витримку й життя, яке триває навіть у найскладніших умовах.
