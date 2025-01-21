Графики отключений света в Одессе 22 января: как повлияет ухудшение погоды

Люди без света сидят на остановке. Фото: Новости.LIVE/ Игорь Кузнецов

В среду, 22 января, в Одессе отключение света по графикам не предусмотрено. Если ситуация в энергетической системе ухудшится, то ограничения возобновят. Одесситам обещают сообщить об этом заблаговременно.

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По состоянию на сейчас данные об отключении не опубликовали ни Укрэнерго, ни ДТЭК.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления электроснабжения можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, что тариф на электроэнергию в Украине могут повысить после завершения отопительного сезона.

Также мы писали, что украинцам придется платить за транспортировку газа, даже при условии его неиспользования.