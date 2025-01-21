Графіки відключень світла в Одесі 22 січня: як вплине погіршення погоди

Що буде зі світлом в Одесі у середу — графіки відключень
У середу, 22 січня, в Одесі відключення світла за графіками не передбачене. Якщо ситуація в енергетичній системі погіршиться, то обмеження відновлять. Одеситам обіцяють повідомити про це завчасно.
Станом на зараз дані про відключення не опублікували ані "Укренерго", ані ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, що тариф на електроенергію в Україні можуть підвищити після завершення опалювального сезону.
Також ми писали, що українцям доведеться платити за транспортування газу, навіть за умови його невикористання.
Читайте Новини.LIVE!