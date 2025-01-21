Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Що буде зі світлом в Одесі у середу — графіки відключень arrow

Що буде зі світлом в Одесі у середу — графіки відключень

21 січня 2025 20:56
Рвачова Анастасія - редактор
Графіки відключень світла в Одесі 22 січня: як вплине погіршення погоди
Люди без світла сидять на зупинці. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Рвачова Анастасія - редактор

У середу, 22 січня, в Одесі відключення світла за графіками не передбачене. Якщо ситуація в енергетичній системі погіршиться, то обмеження відновлять. Одеситам обіцяють повідомити про це завчасно.

Читайте також:

Станом на зараз дані про відключення не опублікували ані "Укренерго", ані ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію в Україні можуть підвищити після завершення опалювального сезону. 

Також ми писали, що українцям доведеться платити за транспортування газу, навіть за умови його невикористання. 

Одеса електроенергія електропостачання Новини Одеси енергетика світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:56 Що буде зі світлом в Одесі у середу — графіки відключень

20:52 Зеленський відповів, скільки людей може мобілізувати Росія

20:36 Херсон знову під атакою — вдруге пролунали вибухи

20:24 Динамо завоювало перше очко в Лізі Європи — де їх місце в таблиці

20:18 Дістати Москву — Камишін зробив заяву про українську оборонку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:06 У Києві пролунали вибухи — що відомо

20:00 Відстрочка для учителів — чи продовжується вона автоматично

19:42 У Херсоні пролунали потужні вибухи

19:34 Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у Львові завтра

19:32 Буковель дешевшає — як змінилися ціни на відпочинок після свят

20:56 Що буде зі світлом в Одесі у середу — графіки відключень

20:52 Зеленський відповів, скільки людей може мобілізувати Росія

20:36 Херсон знову під атакою — вдруге пролунали вибухи

20:24 Динамо завоювало перше очко в Лізі Європи — де їх місце в таблиці

20:18 Дістати Москву — Камишін зробив заяву про українську оборонку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:06 У Києві пролунали вибухи — що відомо

20:00 Відстрочка для учителів — чи продовжується вона автоматично

19:42 У Херсоні пролунали потужні вибухи

19:34 Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у Львові завтра

19:32 Буковель дешевшає — як змінилися ціни на відпочинок після свят

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати