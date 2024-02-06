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Что думают одесситы о возможной отставке Залужного

6 февраля 2024 07:40
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Отставка Валерия Залужного — что думают одесситы об украинском главнокомандующем
Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Уже несколько дней в СМИ снова распространяется информация об отставке Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Следует сказать, что это уже не первый случай, когда появляются подобные слухи, но официальных подтверждений как не было, так и нет.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить мнение одесситов о возможной отставке Валерия Залужного.

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Одесситы против

Информация о возможной смене Главнокомандующего ВСУ, мягко говоря, огорчает одесситов. Люди уверены, что через два года войны Залужный показал себя как специалист и высокий профессионал. Менять сегодня в разгар военных действий руководителя будет большая ошибка.

"Отрицательно смотрю на его отставку, потому что на переправе лошадей не меняют", — делится Людмила.

Одесситка Людмила — Залужный должен остаться. Фото: Новини.LIVE

Новому человеку понадобится время, чтобы войти в курс дела и понять, что к чему. Все это может привести к ухудшению наших позиций на фронте, считает Виктория.

"Плохо, он как-то вел эту всю борьбу и как-то справлялся. Мне кажется, что сейчас кто-то вдруг придет, будет хуже", — думает Виктория.

Одесситка Виктория с сыном. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Алиса считает, что сегодня Залужного используют в предвыборной игре, чего делать нельзя. Ведь от его действий сейчас многое зависит, и прежде всего наша безопасность.

"Он такой символ, и народ в него верит. Мне кажется, что все это предвыборные игры какие-то", — отмечает Алиса.

Одесситка Алиса о Главнокомандующем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Репутация и надежность Главнокомандующего ВСУ поддерживает уверенность украинцев в победе — уверена Татьяна. Девушка хоть и верит, что руководство страны в своих действиях мотивируется только лучшими побуждениями, но ее пугают изменения.

"Я не знаю, как получилось, но он имеет такую репутацию, которая поддерживает дух украинцев, какое-то доверие высокое к нему. Какая-то надежда, и через нее верится, что будет победа. Не знаю, руководству страны, может, виднее. Хочется верить, что эти шаги к лучшему для победы. Но если эмоциональная и так просто оценивать, первый импульс — его замена не нравится. И страшно", — признается Татьяна.

Татьяна считает, что Залужный должен остаться. Фото: Новини.LIVE

И вообще стоит отметить, что Залужный нравится очень многим украинцам, поэтому люди выступают против его отставки.

"Он мне нравится. Поэтому к возможной его отставке отношусь плохо", — говорит Александра.

Решать специалистам

Но далеко не все из опрашиваемых были за Залужного. Некоторые затруднились ответить на заданный вопрос, сделав сославшись  на свою некомпетентность. Были и те, кто вообще не следил за судьбой главы ВСУ.

"Никак я не отношусь к возможной отставке Залужного. Я за ним не слежу", — отметила Лариса.

Одесситы идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Будут ли изменения в составе ВСУ и останется ли Залужный на своем месте — четкого ответа с Банковой нет. Ну а пока блогеры и эксперты обсуждают кандидатуры, которые могли бы занять место Главнокомандующего. В свою очередь, как показал наш опрос, большинство одесситов против перемен.

Одесса
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