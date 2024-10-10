Какая погода будет в Одессе 11 октября

Что готовит погода одесситам в пятницу — прогноз на 11 октября
10 октября 2024 16:45
Туман в Одессе. Фото: Одесский горсовет
Завтра, 11 октября, в Одессе будет прохладно, но без осадков. Кое-где в области возможен небольшой дождь. Водителей автомобилей предупреждают о сильном тумане ночью и утром.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 11 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью и днем +16...+23 °С.
- Ночью и утром туман.
Погода в Одесской области 11 октября
- Облачно.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью и днем +13...+26 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 200-500 м.
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