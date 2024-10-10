Какая погода будет в Одессе 11 октября

Туман в Одессе. Фото: Одесский горсовет

Завтра, 11 октября, в Одессе будет прохладно, но без осадков. Кое-где в области возможен небольшой дождь. Водителей автомобилей предупреждают о сильном тумане ночью и утром.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды по побережью. Фото: скриншот

Погода в Одессе 11 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем +16...+23 °С.

Ночью и утром туман.

Погода в Одесской области 11 октября

Облачно.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем +13...+26 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, синоптики предупреждают, что погода в Украине может сильно испортиться. Читайте подробнее, когда и чего ждать, в нашем материале.

Тем временем американская Флорида превратилась в ад из-за урагана Милтон.