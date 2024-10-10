Яка погода буде в Одесі 11 жовтня

Що готує погода одеситам у п'ятницю — прогноз на 11 жовтня
10 жовтня 2024 16:45
Туман в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Завтра, 11 жовтня, в Одесі буде прохолодно, але без опадів. Подекуди в області можливий невеликий дощ. Водіїв автомобілів попереджають про сильний туман вночі та вранці.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 11 жовтня
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі та вдень +16...+23 °С.
- Вночі та вранці туман.
Погода в Одеській області 11 жовтня
- Хмарно.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі та вдень +13...+26 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 200-500 м.
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