Яка погода буде в Одесі 11 жовтня

Туман в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Завтра, 11 жовтня, в Одесі буде прохолодно, але без опадів. Подекуди в області можливий невеликий дощ. Водіїв автомобілів попереджають про сильний туман вночі та вранці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 11 жовтня

Хмарно.

Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень +16...+23 °С.

Вночі та вранці туман.

Погода в Одеській області 11 жовтня

Хмарно.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень +13...+26 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 200-500 м.

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Тим часом американська Флорида перетворилася на пекло через ураган Мілтон.