Борьба за свободу мира: как грузины воюют на стороне Украины

Военные на учебе. Фото: АрмияInform

Третий год войны в Украине — достаточно большой срок, чтобы определить, на чьей стороне правда. Практически без лишних слов свою поддержку и помощь нам выразила Молдова и продолжает подставлять свое плечо сейчас. Не осталась в стороне и Грузия, где бойкотировали все российское, но россияне упорно туда продолжают приезжать. Сегодня "Грузинский легион" один из самых больших легионов, который помогает нам избавляться от оккупантов и освобождать наши земли.

О единстве, общих целях и освобождении оккупированных территорий журналисты Новини.LIVE пообщались с главой "Грузинского легиона" Мамукой Мамуашвили.

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Грузия одна из первых постсоветских стран испытала на себе всю любовь и дружбу со стороны своего соседа — "старшего брата" и "братского народа". Тогда россияне тоже решили "освободить" и "защитить" жителей Абхазии и Осетии. Миллионы грузин вынуждены были покинуть свои дома и имущество, а затем начинать жизнь с нуля. Сегодня два этих региона остановились в своем развитии на уровне 90-х.

"Грузия была одной из первых, на кого напала Россия. И украинцы стали единственными, кто приехал защищать суверенитет Грузии. Так что я был и тогда на войне. И помню украинцев, которые приехали нам помогать. Так что естественно, что миссия грузинского легиона — помочь Украине, помочь украинскому народу", — говорит глава "Грузинского легиона" Мамука Мамуашвили.

Глава "Грузинского легиона" Мамука Мамуашвили. Фото: Новини.LIVE

Что такое "Грузинский легион"?

Ряды "Грузинского легиона" значительно увеличились с начала полномасштабного вторжения. Многие профессиональные военные с боевым опытом выразили свое желание защищать Украину. Его руководитель говорит, что грузины как никто другие знают, что такое русская оккупация. И освобождение Грузии напрямую зависит от освобождения Украины.

"Было сложно с 2014 года. Но наши ребята достаточно эффективно выполняют все свои миссии. Я думаю, что наш профессионализм доказывает то, что Россия внесла нас в список террористических организаций. Это значит, что они нас боятся, а мы все делаем правильно", — добавляет военный.

"Грузинский легион" на поле боя. Фото: Мамука Мамуашвили

В то же время Мамука Мамуашвили отмечает, что избежать этой войны было невозможно. Россия — имперская страна, умеющая только забирать чужое. Однако Украина способна сломать необоснованные амбиции и указать место оккупантов в дальнейшей истории.

"Мы платим такую большую цену за свободу. Сегодня Украина является щитом всего западного мира, и она нуждается в большей помощи. Сейчас идет война не только за Украину — это борьба против глобального зла, в которой мы должны обязательно победить", — отмечает командир "Грузинского легиона".

Оружия нужно больше

Украина в ежедневной борьбе нуждается в тысячах снарядов, сотнях дронов и десятках ракет, чтобы выгонять врага со своей земли. Сегодня поставки западного вооружения задерживаются, а иногда решения о предоставлении вовсе не приняты. Военный считает, что проблема с этим не только в бюрократических моментах, но и операционных возможностях самой Украины.

"Мы видим, что Украину проводят через ряд бюрократических аппаратов, запрещающих Украине, скажем, использовать некоторые виды вооружения на территории России. Я думаю, эти запреты должны быть сняты, и тогда Украина сможет вести боевые действия более эффективно. Вот именно это одно из важнейших, что сегодня нужно Украине", — отмечает Мамуашвили.

Шеврон "Грузинского легиона". Фото: Мамука Мамуашвили

Грузия — транзит для военных РФ

Россия за время этой войны стала страной, на которую было наложено наибольшее количество санкций. Но, несмотря на это, агрессор пытается найти пути импорта составляющих для своего оружия. Чаще всего для этого она использует оккупированные территории, имеющие общие границы с "дружественными" странами. Среди них сегодня и Грузия.

"Вполне возможно, что через Грузию РФ завозит микросхемы. Итак, для них она стратегически важна. И я имею в виду именно политически, ведь в этом плане страна оккупирована на 100%. И, к сожалению, Россия будет дальше пытаться оккупировать Грузию физически, если ее не остановить в Украине", — говорит офицер.

Глава "Грузинского легиона" Мамука Мамуашвили. Фото: Новини.LIVE

Деоккупация Грузии

Россия использует все возможные способы, чтобы уничтожить все народы, которые сражаются за национальную идентичность — это касается как Украины, так и Грузии. Сегодня единственный путь для освобождения от ига — победа в войне.

"Только тогда, когда Украина победит в этой войне, Грузия станет свободной. Это должен понимать каждый грузин. Поэтому "Грузинский легион" сегодня понимает, что независимость и деоккупация Грузии на 100% зависит от событий в Украине", — рассказывает грузинский военный.

Мамука Мамуашвили на Майдане Незалежности. Фото: УНИАН

Кроме того, борьба против РФ продолжается и внутри самой Грузии. Каждый день люди выходят на центральные площади городов и протестуют против действующей пророссийской власти.

"Утешает, что те, кто сегодня воюет за Украину и за Грузию, составляют подавляющее большинство грузинского общества, оно антироссийское. Оно выходит на улицы и протестует и борется любыми методами, чтобы освободиться", — добавляет Мамуашвили.

В целом у Грузии есть только один способ избавиться от российского влияния — победить ее в войне против Украины. Люди верят, что только совместными усилиями можно уничтожить засевшее в Кремле тотальное зло.