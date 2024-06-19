Боротьба за свободу світу: як грузини воюють на боці України

Військові на навчанні. Фото: АрміяInform

Третій рік війни в Україні — вже досить великий термін, щоб визначити, на чиєму боці правда. Практично без зайвих слів свою підтримку та допомогу нам висловила Молдова і продовжує підставляти своє плече зараз. Не залишилася осторонь і Грузія, де бойкотували все російське, проте росіяни наполегливо туди продовжували приїжджати. Сьогодні "Грузинський легіон" один із найбільших легіонів, які допомагають нам позбуватися окупантів та звільняти наші землі.

Про єдність, спільні цілі та звільнення окупованих територій журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з головою "Грузинського легіону" Мамукою Мамуашвілі.

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Україна — братська країна

Грузія однією з перших пострадянських країн відчула на собі все кохання та дружність з боку свого сусіда — "старшого брата" та "братського народу". Тоді росіяни теж вирішили "звільнити" та "захистити" жителів Абхазії й Осетії. Мільйони грузинів змушені були залишити свої будинки та майно, а потім починати життя з нуля. Сьогодні ці два регіони зупинилися у своєму розвитку на рівні 90-х.

"Грузія була однією з перших, на кого напала Росія. Й українці стали єдиними, хто приїхав боронити суверенітет Грузії. Тож я був і тоді на війні. І пам'ятаю українців, котрі приїхали нам допомагати. Тож, природно, що місія грузинського легіону — допомогти Україні, допомогти українському народу", — говорить голова "Грузинського легіону" Мамука Мамуашвілі.

Голова "Грузинського легіону" Мамука Мамуашвілі. Фото: Новини.LIVE

Що таке "Грузинський легіон"?

Лави "Грузинського легіону" значно збільшилися від початку повномасштабного вторгнення. Багато професійних військових з бойовим досвідом висловили своє бажання захищати Україну. Його очільник каже, що грузини як ніхто інший знають, що таке російська окупація. І звільнення Грузії безпосередньо залежить від звільнення України.

"Було складно з 2014 року. Але наші хлопці досить ефективно виконують всі свої місії. Я думаю, що наш професіоналізм доводить те, що Росія внесла нас до списку терористичних організацій. Це означає, що вони нас бояться, а ми все робимо правильно", — додає військовий.

"Грузинський легіон" на полі бою. Фото: Мамука Мамуашвілі

Водночас Мамука Мамуашвілі наголошує, що уникнути цієї війни було неможливо. Росія — імперська країна, яка вміє лише захоплювати чуже. Проте Україна здатна зламати необґрунтовані амбіції та вказати місце окупантів у подальшій історії.

"Ми платимо таку велику ціну за волю. Сьогодні Україна є щитом усього західного світу, і вона потребує більше допомоги. Зараз йде війна не тільки за Україну — це боротьба проти глобального зла, в якій ми маємо обов'язково перемогти", — наголошує командир "Грузинського легіону".

Зброї потрібно більше

Україна у щоденній боротьбі потребує тисячі снарядів, сотні дронів та десятки ракет, щоб виганяти ворога зі своєї землі. Сьогодні постачання західного озброєння затримуються, а подекуди рішення про надання зовсім не ухвалені. Військовий вважає, що проблема з цим не лише у бюрократичних моментах, а й операційних можливостях самої України.

"Ми бачимо, що Україну проводять через низку бюрократичних апаратів, які забороняють Україні, скажімо, використовувати деякі види озброєння на території Росії. Я думаю, ці заборони мають бути зняті, і тоді Україна зможе вести бойові дії більш ефективно. Ось саме це — одне з найважливіших, що сьогодні потрібно Україні", — зазначає Мамуашвілі.

Шеврон "Грузинського легіону". Фото: Мамука Мамуашвілі

Грузія — транзит для військових РФ

Росія за час цієї війни стала країною, на яку наклали найбільшу кількість санкцій. Але попри це агресор намагається знайти шляхи імпорту складників для своєї зброї. Найчастіше для цього вона використовує окуповані території, які мають спільні кордони з "дружніми" країнами. Серед таких сьогодні і Грузія.

"Цілком можливо, що через Грузію РФ завозить мікросхеми. Отже, для них вона стратегічно важлива. І я маю на увазі саме політично, адже в цьому плані країна окупована на 100%. І, на жаль, Росія далі намагатиметься окупувати Грузію фізично, якщо її не зупинити в Україні", — каже офіцер.

Голова "Грузинського легіону" Мамука Мамуашвілі. Фото: Новини.LIVE

Деокупація Грузії

Наразі Росія використовує усі можливі способи, аби знищити усі народи, які бʼються за національну ідентичність — це стосується, як України, так і Грузії. Сьогодні єдиний шлях для звільнення від ярма — перемога у війні.

"Тільки тоді, коли Україна переможе у цій війні, Грузія стане вільною. Це має розуміти кожен грузин. І тому "Грузинський легіон" сьогодні розуміє, що незалежність і деокупація Грузії на 100% залежить від подій в Україні", — розповідає грузинський військовий.

Мамука Мамуашвілі на Майдані Незалежності. Фото: УНІАН

Крім того, боротьба проти РФ триває і в середині самої Грузії. Щоденно люди виходять на центральні площі міст і протестують проти чинної проросійської влади.

"Втішає, що тих, хто сьогодні воює за Україну і за Грузію, переважна більшість серед грузинського суспільства, воно антиросійське. Воно виходить на вулиці і протестує, бореться будь-якими методами, щоб звільнитися", — додає Мамуашвілі.

Загалом у Грузії є лише один спосіб позбавитися російського впливу — перемогти її у війні проти України. Люди вірять, що лише сумісними зусиллями можна знищити тотальне зло, яке засіло у Кремлі.