Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 3 октября.

Люди идут по осенним улицам. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 3 октября, в Одессе будет немного прохладнее. Впрочем, осадков и сильного ветра синоптики не прогнозируют — только легкое волнение на море.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 3 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;

Ветер южный, 7 — 12 м/с;

Температура ночью 13 — 15°С, днем 20 — 22°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 3 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман;

Ветер южный, 7 — 12 м/с;

Температура ночью 10 — 15°С, днем 20 — 25°С;

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200 — 500 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, на Украину надвигается циклон. Впрочем, Одесчину и вообще юг он обойдет стороной.

Также в ГСЧС показали, сколько снега выпало в Карпатах.