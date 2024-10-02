Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 3 октября.

Время доставать куртку потеплее — какая погода ожидается в Одессе в четверг
2 октября 2024 16:37
Люди идут по осенним улицам. Фото: Новини.LIVE
В четверг, 3 октября, в Одессе будет немного прохладнее. Впрочем, осадков и сильного ветра синоптики не прогнозируют — только легкое волнение на море.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 3 октября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;
- Ветер южный, 7 — 12 м/с;
- Температура ночью 13 — 15°С, днем 20 — 22°С.
Погода в Одесской области 3 октября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман;
- Ветер южный, 7 — 12 м/с;
- Температура ночью 10 — 15°С, днем 20 — 25°С;
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200 — 500 м.
Напомним, на Украину надвигается циклон. Впрочем, Одесчину и вообще юг он обойдет стороной.
Также в ГСЧС показали, сколько снега выпало в Карпатах.
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