Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 3 жовтня

Люди йдуть осінніми вулицями. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 3 жовтня, в Одесі буде трохи прохолодніше. Втім, опадів і сильного вітру синоптики не прогнозують — тільки легке хвилювання на морі.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 3 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів;

Вітер південний, 7 — 12 м/с;

Температура вночі 13 — 15°С, вдень 20 — 22°С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 3 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман;

Вітер південний, 7 — 12 м/с;

Температура вночі 10 — 15°С, вдень 20 — 25°С;

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200 — 500 м.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Україну насувається циклон. Втім, Одещину і взагалі південь він обійде стороною.

Також у ДСНС показали, скільки снігу випало в Карпатах.