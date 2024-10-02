Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 3 жовтня

Час брати теплішу куртку — яка погода очікується в Одесі у четвер
2 жовтня 2024 16:37
Люди йдуть осінніми вулицями. Фото: Новини.LIVE
У четвер, 3 жовтня, в Одесі буде трохи прохолодніше. Втім, опадів і сильного вітру синоптики не прогнозують — тільки легке хвилювання на морі.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 3 жовтня
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів;
- Вітер південний, 7 — 12 м/с;
- Температура вночі 13 — 15°С, вдень 20 — 22°С.
Погода в Одеській області 3 жовтня
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер південний, 7 — 12 м/с;
- Температура вночі 10 — 15°С, вдень 20 — 25°С;
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200 — 500 м.
Нагадаємо, на Україну насувається циклон. Втім, Одещину і взагалі південь він обійде стороною.
Також у ДСНС показали, скільки снігу випало в Карпатах.
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