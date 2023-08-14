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Что осталось от супермаркета Fozzy в Одессе: жуткие кадры последствий удара РФ

14 августа 2023 09:24
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Валерия Пержун
редактор
Что осталось от супермаркета Fozzy в Одессе: жуткие кадры последствий удара РФ
Супермаркет Fozzy в Одессе горит. Фото: МВД
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу. Так, из-за действий окупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy.

Об этом сообщает МВД.

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Ночью, 14 августа, россияне трижды атаковали Одессу. В ходе обстрелов пострадала гражданская инфраструктура.

"Спасатели ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия вражеского обстрела Одессы. Наибольшие повреждения получил супермаркет" , — говорится в сообщении МВД.

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Пожар на территории супермаркета. Фото: МВС

К тому же ранены три работника супермаркета.

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Спасатель на месте пожара. Фото: МВС

Пострадали и постройки рядом.

"Повреждены многоквартирные дома, здания учебных заведений, автомобили, аптеку и общежитие высшего учебного заведения", — сообщает МВД.

Утром украинские Telegram-каналы опубликовали кадры, на которых видны последствия пожара в супермаркете.

Напомним, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне: есть пострадавшие.

Также мы писали, что дома в Мариуполе остаются без канализации, с аварийным потолком и грибком. Таковы последствия "ремонтов", которые делают оккупанты.

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