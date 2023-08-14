Що залишилося від супермаркету Fozzy в Одесі: моторошні кадри наслідків удару РФ

Супермаркет Fozzy в Одесі палає. Фото: МВС

У ніч з 13 на 14 серпня російські терористи нещадно обстрілювали Одесу. Так, через дії окупантів сильно пошкоджений супермаркет Fozzy.

Про це повідомляє МВС.

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Вночі 14 серпня росіяни тричі атакували Одесу. Під час обстрілів постраждала цивільна інфраструктура.

"Рятувальники ДСНС упродовж ночі ліквідували наслідки ворожого обстрілу Одеси. Найбільших пошкоджень зазнав супермаркет", — йдеться у повідомленні МВС.

Пожежа на території супермаркету. Фото: МВС

До того ж поранені три працівники супермаркету.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: МВС

Постраждали й будівлі поруч.

"Пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптеку та гуртожиток вищого навчального закладу", — повідомляє МВС.

Вже вранці українські Telegram-канали опублікували кадри, на яких видно наслідки пожежі у супермаркеті.

Нагадаємо, окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі.

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