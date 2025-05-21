Как изменилось отношение одесситов к Зеленскому за 6 лет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Шесть лет президентства — это уже не предвыборная риторика, а настоящий срез того, чем живет страна. За это время в Украине произошли тектонические сдвиги — пандемия, полномасштабная война, экономические кризисы, кадровые чистки, масштабная дипломатия. Для кого-то действующий президент стал символом сопротивления, для других — объектом критики или равнодушия. Но точно не фигурой, которую общество игнорирует.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы узнать, что больше всего запомнилось людям за шесть лет?

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Присутствие и борьба

Несмотря на все сложности, часть украинцев до сих пор видит в президенте фигуру, которая активно ведет международную борьбу за страну. Люди обращают внимание на постоянные дипломатические поездки, выступления перед мировыми лидерами, попытки привлечь поддержку. В то же время не остаются незамеченными и усилия во внутренней политике — от социальных инициатив до изменений в госуправлении.

"Анализируя его деятельность, я вижу, что он, несмотря на сложную ситуацию в стране, ведет очень активную внешнюю политику. Даже несмотря на то, что его игнорируют, он все равно продолжает бороться за нашу страну и вырывать любые шансы, чтобы выиграть эту войну. Главное, что он уделяет внимание и внутренней политике. Он пытается решать насущные вопросы, которые возникают в нашей стране", — говорит Дмитрий.

Одессит Дмитрий о каденции президента. Фото: Новини.LIVE

Для многих украинцев определяющим моментом стало поведение президента в первые дни полномасштабной войны. В обществе ценят не только решения и указы, но и человеческие шаги, формирующие доверие. Валерия убеждена: остаться в Киеве, не бежать, не прятаться — это уже был сильный сигнал.

"Не могу вспомнить что-то конкретное. Но вероятно, что он молодец, что просто остался в стране и не побежал в какую-то другую страну. Он молодец, что остался и пытается защищать нашу страну перед другими главами. Несмотря на весь хейт, все давление", — говорит Валерия.

Местная жительница Валерия о шести годах правления президента. Фото: Новини.LIVE

Кадровые изменения

Есть и те, кто видит в поступках президента прежде всего попытки реформировать государственную систему. Это не просто перестановки, а признак более глубоких сдвигов в структуре государства. Конечно, у граждан есть осознание, что многие решения принимаются не лично президентом, но именно с ним ассоциирует такие процессы.

"Очень резкая смена кадров в правоохранительных органах именно за каденцию последнего президента. Я понимаю, что это решение не является исключительно его, однако я все равно его ассоциирую как раз таки с каденцией Владимира Зеленского", — рассказала Лиза.

Одесситка Лиза о кадровых изменениях в правоохранительных органах. Фото: Новини.LIVE

Цена лидерства

Часть людей воспринимает фигуру президента сквозь призму личной ответственности и морального веса, который несет должность. Наталья считает: трудно оценивать человека, который находится в эпицентре национальной катастрофы. Для нее это доказательство того, что президент действительно "варится" в проблемах страны, а не просто руководит из кабинета.

"Столько лет держать Украину так, как оно есть, то это очень трудно. Вы смотрите, он постарел за эти три года, по виду лет на десять. Может, он принимает не все решения правильные и не все нам подходит, но это очень трудно быть сейчас на его месте. Никто бы не пожелал, и он брал страну в одном состоянии. И хотел сделать одно, а политика есть политика", — отметила Наталья.

Местная жительница Наталья о Владимире Зеленском. Фото: Новини.LIVE

Вне политики

Некоторые из украинцев просто дистанцировались от политики. Эмоциональное выгорание, недоверие к системе или же будничная борьба за выживание часто оставляют человеку мало ресурса для аналитики. Александра из тех, кто искренне признает: не следит и не анализирует происходящее в стране.

"Честно, никакой. Я не интересуюсь просто этим", — отметила Александра.

Одесситка Александра о том, что ее позиция вне политики. Фото: Новини.LIVE

Шесть лет — это уже не этап ожиданий, а время подведения первых итогов. Поступки президента за этот период для кого-то стали символом выдержки и решительности, для кого-то не запомнились вовсе. Одни граждане видят в нем лидера, держащего страну в самые тяжелые времена, другие просто пытаются выжить в повседневности, не углубляясь в политические процессы.

Ранее мы писали, что Зеленский резко ответил насчет нейтрального статуса ради мира. А также, о том что Зеленский и Макрон обсудили усиление партнерства и поддержки.