Як змінилося ставлення одеситів до Зеленського за 6 років

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Шість років президентства — це вже не передвиборча риторика, а справжній зріз того, чим живе країна. За цей час в Україні відбулися тектонічні зрушення — пандемія, повномасштабна війна, економічні кризи, кадрові чистки, масштабна дипломатія. Для когось чинний президент став символом спротиву, для інших — об’єктом критики або байдужості. Але точно не фігурою, яку суспільство ігнорує.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб дізнатися, що найбільше запам'яталося людям за шість років?

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Присутність і боротьба

Попри всі складнощі, частина українців досі бачить у президенті фігуру, яка активно веде міжнародну боротьбу за країну. Люди звертають увагу на постійні дипломатичні поїздки, виступи перед світовими лідерами, спроби залучити підтримку. Водночас не залишаються непоміченими й зусилля у внутрішній політиці — від соціальних ініціатив до змін у держуправлінні.

"Аналізуючи його діяльність, я бачу, що він, попри складну ситуацію в країні, веде дуже активну зовнішню політику. Навіть не дивлячись на те, що його ігнорують, він все одно продовжує боротися за нашу країну і виривати будь-які шанси, щоб виграти цю війну. Головне, що він приділяє увагу і внутрішній політиці. Він намагається розв'язувати нагальні питання, які виникають в нашій країні", — каже Дмитро.

Одесит Дмитро про каденцію президента. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох українців визначальним моментом стала поведінка президента в перші дні повномасштабної війни. У суспільстві цінують не лише рішення й укази, а й людські кроки, що формують довіру. Валерія переконана: залишитися у Києві, не тікати, не ховатися — це вже був сильний сигнал.

"Не можу згадати щось конкретне. Але певно, що він молодець, що просто залишився в країні та не побіг до якоїсь іншої. Він молодець, що залишився і намагається захищати нашу країну перед іншими главами. Попри весь хейт, весь тиск", — каже Валерія.

Місцева жителька Валерія про шість років правління президента. Фото: Новини.LIVE

Кадрові зміни

Є й ті, хто бачить у вчинках президента насамперед спроби реформувати державну систему. Це не просто перестановки, а ознака глибших зрушень у структурі держави. Звісно, у громадян є усвідомлення, що багато рішень приймаються не особисто президентом, але саме з ним асоціює такі процеси.

"Дуже різка зміна кадрів у правоохоронних органах саме за каденцію останнього президента. Я розумію, що це рішення не є виключно його, проте я все одно його асоціюю якраз таки з каденцією Володимира Зеленського", — розповіла Ліза.

Одеситка Ліза про кадрові змінити в правоохоронних органах. Фото: Новини.LIVE

Ціна лідерства

Частина людей сприймає постать президента крізь призму особистої відповідальності й моральної ваги, яку несе посада. Наталія вважає: важко оцінювати людину, яка перебуває в епіцентрі національної катастрофи. Для неї це доказ того, що президент справді "вариться" у проблемах країни, а не просто керує з кабінету.

"Стільки років тримати Україну так, як воно є, то це дуже важко. Ви дивіться, він постарів за ці три роки, на вигляд майже років на десять. Може, він приймає не всі рішення правильні і не все нам підходить, але ж це дуже важко бути зараз на його місці. Ніхто б не побажав, і він брав країну в одному стані. І хотів зробити одне, а політика є політика", — зазначила Наталія.

Місцева жителька Наталія про Володимира Зеленського. Фото: Новини.LIVE

Поза політикою

Дехто з українців просто дистанціювався від політики. Емоційне вигоряння, недовіра до системи або ж буденна боротьба за виживання часто залишають людині мало ресурсу для аналітики. Олександра з тих, хто щиро визнає: не стежить і не аналізує те, що відбувається в країні.

"Чесно, ніякий. Я не цікавлюсь просто цим", — зазначила Олександра.

Одеситка Олександра про те, що її позиція поза політикою. Фото: Новини.LIVE

Шість років — це вже не етап очікувань, а час підбиття перших підсумків. Вчинки президента за цей період для когось стали символом витримки й рішучості, для когось не запам’яталися зовсім. Одні громадяни бачать у ньому лідера, що тримає країну в найважчі часи, інші просто намагаються вижити в повсякденності, не заглиблюючись у політичні процеси.

Раніше ми писали, що Зеленський різко відповів щодо нейтрального статусу заради миру. А також про те що Зеленський і Макрон обговорили посилення партнерства та підтримки.