Образовательные учреждения Одесской области закрывают на карантин

Школы в Одесской области закрывают на карантин
В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в Одесской области перевели на дистанционное обучение 45 школ и 5 учреждений профессионально-технического и предвысшего образования. Все потому, что 86,7% из госпитализированных лиц региона — дети.
Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Высокая заболеваемость среди детей
Всего на карантин закрывают 6,4% от всех школ региона (Березовский район — 13 учебных заведений, Одесский район — 12, Подольский — 6, Раздельнянский и Б-Днестровский — по 5, Болградский — 2). Кроме того, в четырех учреждениях дошкольного образования тоже приостановили занятия. Также на четырех административных территориях наблюдался значительный рост заболеваемости:
- Березовский район — на 18,4%
- Б-Днестровский район — на 9%
- Болградский район — на 6,3%
- Подольский район — на 4%
- На остальных территориях отмечалось снижение в пределах 4-8%.
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