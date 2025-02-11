Образовательные учреждения Одесской области закрывают на карантин

Двор школы в Одессе. Фото иллюстративное: Деловая Одесса

В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в Одесской области перевели на дистанционное обучение 45 школ и 5 учреждений профессионально-технического и предвысшего образования. Все потому, что 86,7% из госпитализированных лиц региона — дети.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Всего на карантин закрывают 6,4% от всех школ региона (Березовский район — 13 учебных заведений, Одесский район — 12, Подольский — 6, Раздельнянский и Б-Днестровский — по 5, Болградский — 2). Кроме того, в четырех учреждениях дошкольного образования тоже приостановили занятия. Также на четырех административных территориях наблюдался значительный рост заболеваемости:

Березовский район — на 18,4%

Б-Днестровский район — на 9%

Болградский район — на 6,3%

Подольский район — на 4%

На остальных территориях отмечалось снижение в пределах 4-8%.

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