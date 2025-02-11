Освітні заклади Одещини зачиняють на карантин

Двір школи в Одесі. Фото ілюстративне: Ділова Одеса

Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Одеській області перевели на дистанційне навчання 45 шкіл та 5 закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Усе тому, що 86,7% з госпіталізованих осіб регіону — діти.

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Загалом на карантин зачиняють 6,4% від усіх шкіл регіону (Березівський район — 13 навчальних закладів, Одеський район — 12, Подільський — 6, Роздільнянський та Б-Дністровський — по 5, Болградський — 2). Крім того, у чотирьох закладах дошкільної освіти теж призупинили заняття. Також на чотирьох адміністративних територіях спостерігалося значне зростання захворюваності:

Березівський район — на 18,4%

Б-Дністровський район — на 9%

Болградський район — на 6,3%

Подільський район — на 4%

На решті територій відмічалось зниження у межах 4-8%.

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