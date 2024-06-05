Погода в Одессе и области 5 июня.

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Сегодня, 5 июня, в Одессе ожидается жаркая, но грозовая погода. В течение суток возможны кратковременные дожди и грозы, ожидается шквальный ветер. Но, несмотря на осадки, температура воздуха днем поднимется до +29 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью днем.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +27...29 °C.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура морской воды +20...+21°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость до 4 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 июня

В среду, 5 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, которые пройдут на западе, севере и северо-востоке. Также существует угроза шквальных порывов ветра и града. На остальной территории — без существенных осадков.

Температура воздуха +25...+29 °С тепла, на востоке и юге — до +30...+33 °С. В западных регионах будет свежее, +22...+25 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.