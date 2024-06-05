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Шквали вітру та спека — синоптики шокували одеситів погодою на сьогодні

5 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області 5 червня
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 червня, в Одесі очікується спекотна, проте грозова погода. Впродовж доби можливі короткочасні дощі та грози, також очікуєть шквальний вітер. Та попри опади, температура повітря вдень підійметься до +29 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень помірний дощ.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +27...29 °C.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура морської води +20...+21°C.
Погода в Одесі 5 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість до 4 км.
Погода в Одеській області 5 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 5 червня

У середу, 5 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, які пройдуть завтра на заході, півночі та північному сході. Також існує загроза шквальних поривів вітру та граду. На решті території — без істотних опадів.

Температура повітря +25...+29 °С тепла, на сході та півдні — до +30...+33 °С . У західних регіонах буде свіжіше, +22...+25 °С .

Погода в Україні 5 червня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік. 

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синоптик
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