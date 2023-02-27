Какие ДРАЦСы Одесщины принимают заявки на брак через "Действие"

Брак через "Дія": какие ЗАГСы Одесчины принимают заявки по-новому
В Украине заработала новая услуга от портала "Дія". Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
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В Одесской области новая услуга доступна в следующих отделах ЗАГС:
- Киевская ул. Инглеге, 5;
- Малиновский, Успенская, 60;
- Суворовский, Десантный, 14;
- Южненский, г. Южный, ул. Шевченко, 7;
- Измаильский, г. Измаил, пр-т Независимости, 26;
- Доброславский, пгт Доброслав, ул. Центральная, 33.
Чтобы подать заявление о браке в "Дія", необходимо:
- Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья".
- Выбрать услугу "Заявление о браке".
- Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.
- Уплатить административный сбор.
- Подписать заявление электронной подписью.
- Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете портала, перейти по ссылке из почты и подписать заявление электронной подписью.
Напомним, в Украине стартует новый налоговый режим для айтишников "Дія City", но воспользоваться его преимуществами смогут не все. В частности, стать резидентами цифровой столицы не смогут ФЛП.