Какие ДРАЦСы Одесщины принимают заявки на брак через "Действие"

Подать заявление о браке можно не выходя из дома

В Украине заработала новая услуга от портала "Дія". Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В Одесской области новая услуга доступна в следующих отделах ЗАГС:

Киевская ул. Инглеге, 5;

Малиновский, Успенская, 60;

Суворовский, Десантный, 14;

Южненский, г. Южный, ул. Шевченко, 7;

Измаильский, г. Измаил, пр-т Независимости, 26;

Доброславский, пгт Доброслав, ул. Центральная, 33.

Чтобы подать заявление о браке в "Дія", необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья". Выбрать услугу "Заявление о браке". Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги. Уплатить административный сбор. Подписать заявление электронной подписью. Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете портала, перейти по ссылке из почты и подписать заявление электронной подписью.

Напомним, в Украине стартует новый налоговый режим для айтишников "Дія City", но воспользоваться его преимуществами смогут не все. В частности, стать резидентами цифровой столицы не смогут ФЛП.