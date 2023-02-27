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Шлюб через "Дію": які ДРАЦСи Одещини приймають заявки по-новому

27 лютого 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Які ДРАЦСи Одещини приймають заявки на шлюб через "Дію"
Подати заяву про шлюб можна, не виходячи з дому
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми. 

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

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В Одеській області нова послуга наразі доступна у таких відділах ДРАЦС:

  • Київський, вул. Інглезі, 5;
  • Малиновський, Успенська, 60;
  • Суворовський, Десантний, 14;
  • Южненський, м. Южне, вул. Шевченка, 7;
  • Ізмаїльський, м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, 26;
  • Доброславський, смт Доброслав, вул. Центральна, 33.

Щоб подати заяву про шлюб у "Дії", потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я".
  2. Обрати послугу "Заява про шлюб".
  3. Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги.
  4. Сплатити адміністративний збір.
  5. Підписати заяву електронним підписом.
  6. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Нагадаємо, в Україні стартує новий податковий режим для айтішників "Дія City", але скористатися його перевагами зможуть не всі. Зокрема, стати резидентами цифрової столиці не зможуть ФОПи.

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