Які ДРАЦСи Одещини приймають заявки на шлюб через "Дію"

Подати заяву про шлюб можна, не виходячи з дому

В Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

В Одеській області нова послуга наразі доступна у таких відділах ДРАЦС:

Київський, вул. Інглезі, 5;

Малиновський, Успенська, 60;

Суворовський, Десантний, 14;

Южненський, м. Южне, вул. Шевченка, 7;

Ізмаїльський, м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, 26;

Доброславський, смт Доброслав, вул. Центральна, 33.

Щоб подати заяву про шлюб у "Дії", потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я". Обрати послугу "Заява про шлюб". Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги. Сплатити адміністративний збір. Підписати заяву електронним підписом. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Нагадаємо, в Україні стартує новий податковий режим для айтішників "Дія City", але скористатися його перевагами зможуть не всі. Зокрема, стати резидентами цифрової столиці не зможуть ФОПи.