Які ДРАЦСи Одещини приймають заявки на шлюб через "Дію"

Шлюб через "Дію": які ДРАЦСи Одещини приймають заявки по-новому
В Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
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В Одеській області нова послуга наразі доступна у таких відділах ДРАЦС:
- Київський, вул. Інглезі, 5;
- Малиновський, Успенська, 60;
- Суворовський, Десантний, 14;
- Южненський, м. Южне, вул. Шевченка, 7;
- Ізмаїльський, м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, 26;
- Доброславський, смт Доброслав, вул. Центральна, 33.
Щоб подати заяву про шлюб у "Дії", потрібно:
- Авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я".
- Обрати послугу "Заява про шлюб".
- Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги.
- Сплатити адміністративний збір.
- Підписати заяву електронним підписом.
- Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.
Нагадаємо, в Україні стартує новий податковий режим для айтішників "Дія City", але скористатися його перевагами зможуть не всі. Зокрема, стати резидентами цифрової столиці не зможуть ФОПи.