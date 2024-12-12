Погода в Одессе на завтра, 13 декабря

Шторм в Одесса. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 13 декабря, синоптики прогнозируют шторм в Одессе. Ожидается сильный ветер и сильное волнение моря. Зато осадков не будет. Одесситов призывают позаботиться о безопасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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В сутки в субботу ожидается северо-западный ветер 12-17 м/с и значительное волнение моря. Ночью вдоль побережья, Днестровском и Днепро-Бугском лиманах кратковременный спад уровней моря.

Без существенных осадков. Температура воздуха ночью и днем -3...+2°С. Температура морской воды +4...+5°С.

Правила безопасности

Одесситов призывают максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также желательно не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Куда обращаться

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Отметим, по прогнозам синоптиков, Украину уже скоро скуют лютые морозы. Также мы писали, чего ожидать от погоды в следующем году.