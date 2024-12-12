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Шторм насувається на Одесу — яка погода очікується в п'ятницю

12 грудня 2024 19:23
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 13 грудня
Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 13 грудня, синоптики прогнозують шторм в Одесі. Очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. Натомість опадів не буде. Одеситів закликають подбати про безпеку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди на 12 грудня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одесі

Протягом доби у суботу очікується північно-західний вітер 12-17 м/с і значне хвилювання моря. Вночі вздовж узбережжя, Днiстровському та Днiпро-Бузькому лиманах короткочасний спад рiвнiв моря.

Без істотних опадів. Температура повітря вночі та вдень -3...+2 °С. Температура морської води +4...+5 °С.

Правила безпеки

Одеситів закликають максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. 

Куди звертатися

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків Україну вже скоро скують люті морози. Також ми писали, чого очікувати від погоди наступного року.

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